В Академгородке проложат сеть велодорожек. Проектом занимается кикшеринг Whoosh — схема

Кикшеринг Whoosh построит сеть велодорожек в Новосибирске
Федеральный сервис аренды электросамокатов Whoosh построит сеть велодорожек в новосибирском Академгородке. Об этом сегодня договорились представители компании с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.
— Даю четыре недели, чтобы уже в конце августа был определен веломаршрут, чтобы мы смогли сформировать четкое техзадание для дальнейшей работы, — дал поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Как рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, протяженность всех велодорожек составит 17 километров
— Вчера в Советском районе прошло выездное совещание. Вместе с дорожниками мы обсудили возможность создания велодорожек. Сегодня прошло совещание на уровне мэра. Он дал поручение всем подразделениям проработать этот вопрос. Мне очень приятно, что проект направлен в первую очередь на студентов и отвечает задачам проекта «Академгородок 2.0». Стоимость будет известна после окончательного согласования проекта, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Финансировать проект и выбирать подрядчиков будет Whoosh.
— Более 70% поездок на самокатах Whoosh в Академгородке происходят по транспортному сценарию — пользователь берет самокат, чтобы доехать из пункта A в пункт B по кратчайшему маршруту. К сожалению, инфраструктура велодорожек, заложенная изначально при проектировании Академгородка, находится сейчас в плачевном состоянии. Для нас это не коммерческий, а скорее социальный проект, — сказал сооснователь Whoosh Сергей Лаврентьев.
Whoosh работает в 19 городах России, в парке компании — больше 45 тысяч электросамокатов. В настоящий момент в Новосибирске действуют две компании по аренде электросамокатов — Whoosh и Urent.
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