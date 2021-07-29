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В Академгородке проложат сеть велодорожек. Проектом занимается кикшеринг Whoosh — схема

Компания возьмет на себя разработку маршрутов и финансирование проекта

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Новосибирцы смогут передвигаться по Академгородку на арендованных самокатах по велодорожкам

Новосибирцы смогут передвигаться по Академгородку на арендованных самокатах по велодорожкам

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Кикшеринг Whoosh построит сеть велодорожек в Новосибирске

Федеральный сервис аренды электросамокатов Whoosh построит сеть велодорожек в новосибирском Академгородке. Об этом сегодня договорились представители компании с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

— Даю четыре недели, чтобы уже в конце августа был определен веломаршрут, чтобы мы смогли сформировать четкое техзадание для дальнейшей работы, — дал поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Эта схема — предварительный вариант. Окончательный утвердят в августе

Эта схема — предварительный вариант. Окончательный утвердят в августе

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Как рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, протяженность всех велодорожек составит 17 километров

— Вчера в Советском районе прошло выездное совещание. Вместе с дорожниками мы обсудили возможность создания велодорожек. Сегодня прошло совещание на уровне мэра. Он дал поручение всем подразделениям проработать этот вопрос. Мне очень приятно, что проект направлен в первую очередь на студентов и отвечает задачам проекта «Академгородок 2.0». Стоимость будет известна после окончательного согласования проекта, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Финансировать проект и выбирать подрядчиков будет Whoosh.

— Более 70% поездок на самокатах Whoosh в Академгородке происходят по транспортному сценарию — пользователь берет самокат, чтобы доехать из пункта A в пункт B по кратчайшему маршруту. К сожалению, инфраструктура велодорожек, заложенная изначально при проектировании Академгородка, находится сейчас в плачевном состоянии. Для нас это не коммерческий, а скорее социальный проект, — сказал сооснователь Whoosh Сергей Лаврентьев.

Whoosh работает в 19 городах России, в парке компании — больше 45 тысяч электросамокатов. В настоящий момент в Новосибирске действуют две компании по аренде электросамокатов — Whoosh и Urent.

Мы публиковали 10 полезных карточек, в которых простым языком рассказали, что можно и что нельзя людям на электросамокатах.

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кикшерингWhooshэлектросамокаты
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