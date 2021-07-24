24 июля суббота
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 2/10
usd 73.77
eur 86.85
Тема дняНа месте свалки сделали красивый парк (до и после)

Все новости

Все новости

На выезде из Новосибирска образовалась огромная пробка — она растянулась на 7 км

Другой затор возник на Гусинобродском шоссе

6 360
39Обсудить

Поделиться

Затор начал собираться в обед

Затор начал собираться в обед

Поделиться

В Новосибирске водители стоят в пробке на Бердском шоссе длиной в 7 км

Днем 24 июля в Новосибирске образовались две большие пробки. Одна из них, на Бердском шоссе, тянется на выезде из города. Вторая, на Гусинобродском шоссе, наоборот, собралась на въезде в Новосибирск.

Длина пробки на Бердском шоссе составляет примерно 7 км. По данным сервиса 2ГИС, там произошло несколько ДТП. Затор начинается около здания 500/1 и заканчивается в Бердске в районе улицы Новой, 2.

Выезд из города со стороны Советского района сейчас затруднен

Выезд из города со стороны Советского района сейчас затруднен

Поделиться

Затор на Гусинобродском шоссе начинается в районе села Раздольного и заканчивается в районе дома на Золотодолинской, 110 в Новосибирске. Длина пробки составляет примерно 4,5 км.

Причины затора неизвестны

Причины затора неизвестны

Поделиться

В целом пробки в городе оценивают в 2 балла из 10. Движение на большинстве улиц Новосибирска свободное.

Накануне вечером, 23 июля, автомобилистам также пришлось стоять в большой пробке на Бердском шоссе. Рассказываем, что они писали об этом.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Бердское шоссеГусинобродское шоссепробка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...