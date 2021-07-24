На выезде из Новосибирска образовалась огромная пробка — она растянулась на 7 км

В Новосибирске водители стоят в пробке на Бердском шоссе длиной в 7 км
Днем 24 июля в Новосибирске образовались две большие пробки. Одна из них, на Бердском шоссе, тянется на выезде из города. Вторая, на Гусинобродском шоссе, наоборот, собралась на въезде в Новосибирск.
Длина пробки на Бердском шоссе составляет примерно 7 км. По данным сервиса 2ГИС, там произошло несколько ДТП. Затор начинается около здания 500/1 и заканчивается в Бердске в районе улицы Новой, 2.
Затор на Гусинобродском шоссе начинается в районе села Раздольного и заканчивается в районе дома на Золотодолинской, 110 в Новосибирске. Длина пробки составляет примерно 4,5 км.
В целом пробки в городе оценивают в 2 балла из 10. Движение на большинстве улиц Новосибирска свободное.
Накануне вечером, 23 июля, автомобилистам также пришлось стоять в большой пробке на Бердском шоссе. Рассказываем, что они писали об этом.