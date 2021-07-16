На Северном объезде собралась огромная пробка — ее протяженность почти 10 километров

Пробка протяженностью почти 10 километров собралась в Новосибирске
Вечером в пятницу, 16 июля, в Новосибирске на Северном объезде собралась очень длинная пробка в сторону левого берега.
Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», на данный момент ее протяженность составляет 9,8 километров. По комментариям застрявших в заторе автомобилистов ситуацию усложняют люди, которые объезжают по обочине. Также на карте видно, что внутри пробки произошло несколько мелких аварий.
В начале июля люди застряли в 15-километровой пробке на Ордынском шоссе.