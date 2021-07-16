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На Северном объезде собралась огромная пробка — ее протяженность почти 10 километров

Затор собрался в сторону левого берега

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Люди стоят в пробке несколько часов

Люди стоят в пробке несколько часов

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Пробка протяженностью почти 10 километров собралась в Новосибирске

Вечером в пятницу, 16 июля, в Новосибирске на Северном объезде собралась очень длинная пробка в сторону левого берега.

Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», на данный момент ее протяженность составляет 9,8 километров. По комментариям застрявших в заторе автомобилистов ситуацию усложняют люди, которые объезжают по обочине. Также на карте видно, что внутри пробки произошло несколько мелких аварий.

Затор продолжает увеличиваться

Затор продолжает увеличиваться

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В начале июля люди застряли в 15-километровой пробке на Ордынском шоссе.

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Северный объездзаторпробка
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