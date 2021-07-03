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На трассе под Новосибирском перевернулся Toyota Land Cruiser — один человек погиб

Водитель не справился с управлением

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Машина перевернулась в 08:20 3 июля

Машина перевернулась в 08:20 3 июля

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Водитель не справился с управлением на автотрассе Новосибирск — Кочки — Павлодар

Под Новосибирском в субботу, 3 июля, утром перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser 200. В результате ДТП погиб мужчина.

— В 08:20 мужчина (личность и возраст устанавливаются) двигался по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 со стороны города Новосибирска и на 42-м километре трассы не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.

На фотографии можно заметить, что мужчина вылетел через лобовое стекло и отлетел на несколько метров от автомобиля. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

НГС рассказывал, что 25 июня на трассе в Новосибирской области в ДТП с фурой на встречке погиб 21-летний парень.

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ДТПаварияавтомобиль
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