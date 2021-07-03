На трассе под Новосибирском перевернулся Toyota Land Cruiser — один человек погиб

Водитель не справился с управлением на автотрассе Новосибирск — Кочки — Павлодар
Под Новосибирском в субботу, 3 июля, утром перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser 200. В результате ДТП погиб мужчина.
— В 08:20 мужчина (личность и возраст устанавливаются) двигался по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 со стороны города Новосибирска и на
На фотографии можно заметить, что мужчина вылетел через лобовое стекло и отлетел на несколько метров от автомобиля. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
НГС рассказывал, что 25 июня на трассе в Новосибирской области в ДТП с фурой на встречке погиб 21-летний парень.