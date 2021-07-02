Над Толмачёво самолет из-за стаи птиц пошел на второй круг во время посадки

Утром 2 июля над Толмачёво самолет сделал второй круг из-за скопления птиц. Рейс
— Самолет пошел на второй круг по команде диспетчера из-за скопления птиц между началом взлетно-посадочной полосы и ближним приводным радиомаяком, — рассказали в пресс-службе Толмачёво.
Пилот самолета сделал второй круг и удачно посадил самолет в 10:15 по новосибирскому времени. НГС отправил запрос в авиакомпанию S7.
Вчера, 1 июля, утром порядка 10 рейсов не смогли вылететь из новосибирского аэропорта Толмачёво из-за тумана.