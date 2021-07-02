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Над Толмачёво самолет из-за стаи птиц пошел на второй круг во время посадки

Инцидент произошел утром 2 июля

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Стая птиц находилась на территории аэропорта Толмачёво

Стая птиц находилась на территории аэропорта Толмачёво

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Утром 2 июля над Толмачёво самолет сделал второй круг из-за скопления птиц. Рейс А-321 компании S7 прилетел из Хабаровска, когда диспетчер сообщил о помехе.

— Самолет пошел на второй круг по команде диспетчера из-за скопления птиц между началом взлетно-посадочной полосы и ближним приводным радиомаяком, — рассказали в пресс-службе Толмачёво.

Пилот самолета сделал второй круг и удачно посадил самолет в 10:15 по новосибирскому времени. НГС отправил запрос в авиакомпанию S7.

Вчера, 1 июля, утром порядка 10 рейсов не смогли вылететь из новосибирского аэропорта Толмачёво из-за тумана.

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аэропортптицасамолет
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