«Он был неадекватен»: прохожий вытащил из машины пьяного водителя после аварии — сейчас он ищет жертву ДТП

Александр Бочкарёв видел, как пьяный водитель сбил два забора, которые не остановили его, и он наехал на прохожую. Александр помогал вытаскивать мужчину из автомобиля и выступал понятым. Свидетель рассказал НГС, что в крови автомобилиста обнаружили 0,922 мг/л алкоголя — это он услышал от сотрудников ГИБДД.

— Водитель ехал сначала с разрешенной скоростью, потом ускорился, снес два забора и наехал на женщину. Сначала сбил капотом, потом колесами проехал по ней. Женщина в тяжелом состоянии с переломом ноги. С позвоночником непонятно что, — рассказал Александр.



Прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую никто не трогал, ей только подложили под голову сумку. В МВД называют характер ее травм тяжелым.



— Водитель был в неадекватном состоянии. Я его доставал сам. Вызывал дополнительно службу ГИБДД. Передал его в руки сотрудникам ДПС. Был понятым, — рассказал Александр.



Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

