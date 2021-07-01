«Он был неадекватен»: прохожий вытащил из машины пьяного водителя после аварии — сейчас он ищет жертву ДТП

Сибиряк разыскивает жертву пьяного водителя после ДТП на Красном проспекте
30 июня в Новосибирске на перекрестке Красного проспекта и улицы Кропоткина автомобиль Hyundai
— В 19:28 водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Hyundai
Александр Бочкарёв видел, как пьяный водитель сбил два забора, которые не остановили его, и он наехал на прохожую. Александр помогал вытаскивать мужчину из автомобиля и выступал понятым. Свидетель рассказал НГС, что в крови автомобилиста обнаружили 0,922 мг/л алкоголя — это он услышал от сотрудников ГИБДД.
— Водитель ехал сначала с разрешенной скоростью, потом ускорился, снес два забора и наехал на женщину. Сначала сбил капотом, потом колесами проехал по ней. Женщина в тяжелом состоянии с переломом ноги. С позвоночником непонятно что, — рассказал Александр.
Прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую никто не трогал, ей только подложили под голову сумку. В МВД называют характер ее травм тяжелым.
— Водитель был в неадекватном состоянии. Я его доставал сам. Вызывал дополнительно службу ГИБДД. Передал его в руки сотрудникам ДПС. Был понятым, — рассказал Александр.
Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.
— В отношении водителя иномарки составлены административные протоколы по
Часть 1 статья 12.8 КоАП РФ — Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
12.33 КоАП РФ — Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.
Александр обращается к пострадавшей или ее родственникам и говорит, что может выступить в суде свидетелем.
Ранее НГС рассказывал, что момент тройной аварии в Барабинском районе Новосибирской области попал на запись видеорегистратора. Там столкнулись три автомобиля — две «Газели» и грузовик «Вольво». От удара грузовик вынесло в кювет, а водитель другой машины скончался.