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«Он был неадекватен»: прохожий вытащил из машины пьяного водителя после аварии — сейчас он ищет жертву ДТП

Водитель «Хёндай» снес два забора и сбил женщину на тротуаре

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Авария произошла на перекрестке Кропоткина и Красного проспекта

Авария произошла на перекрестке Кропоткина и Красного проспекта

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Сибиряк разыскивает жертву пьяного водителя после ДТП на Красном проспекте

30 июня в Новосибирске на перекрестке Красного проспекта и улицы Кропоткина автомобиль Hyundai Santa Fe снес два забора, вылетел на тротуар и сбил женщину. Свидетелю жестокой аварии Александру Бочкарёву пришлось вытаскивать водителя из покореженной машины, в которой пострадала женщина. Сейчас очевидец разыскивает пострадавшую женщину.

— В 19:28 водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Писарева и на пересечении улиц Красный проспект — Кропоткина при повороте направо не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (перильное ограждение), а затем — на пешехода, женщину в возрасте примерно 40 лет, которая шла по тротуару, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. В полиции сообщили, что водитель был пьян.

Александр Бочкарёв видел, как пьяный водитель сбил два забора, которые не остановили его, и он наехал на прохожую. Александр помогал вытаскивать мужчину из автомобиля и выступал понятым. Свидетель рассказал НГС, что в крови автомобилиста обнаружили 0,922 мг/л алкоголя — это он услышал от сотрудников ГИБДД.

— Водитель ехал сначала с разрешенной скоростью, потом ускорился, снес два забора и наехал на женщину. Сначала сбил капотом, потом колесами проехал по ней. Женщина в тяжелом состоянии с переломом ноги. С позвоночником непонятно что, — рассказал Александр.

Прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую никто не трогал, ей только подложили под голову сумку. В МВД называют характер ее травм тяжелым.

— Водитель был в неадекватном состоянии. Я его доставал сам. Вызывал дополнительно службу ГИБДД. Передал его в руки сотрудникам ДПС. Был понятым, — рассказал Александр.

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

— В отношении водителя иномарки составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ и 12.33 КоАП РФ. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Часть 1 статья 12.8 КоАП РФ — Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

12.33 КоАП РФ — Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.

Александр обращается к пострадавшей или ее родственникам и говорит, что может выступить в суде свидетелем.

Ранее НГС рассказывал, что момент тройной аварии в Барабинском районе Новосибирской области попал на запись видеорегистратора. Там столкнулись три автомобиля — две «Газели» и грузовик «Вольво». От удара грузовик вынесло в кювет, а водитель другой машины скончался.

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ГИБДДДТПавария
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