В Новосибирске на Троицу перекроют участки дорог рядом с кладбищами — публикуем карту

В Новосибирске вводят временное ограничение движения на дорогах на Святую Троицу (19 июня, суббота). На перекрытых участках будет разрешено лишь движение общественного пассажирского транспорта, ритуальных автомобилей и транспорта коммунального хозяйства.



— 19 июня с 9 до 19 часов временное ограничение вводится на следующих участках дорог: по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из садоводческого некоммерческого товарищества «Удача», по ул. Хилокской от дома № 5 до дома № 10/1 и по ул. Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1 , — сообщили в пресс-службе мэрии.