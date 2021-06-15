В Новосибирске на Троицу перекроют участки дорог рядом с кладбищами — публикуем карту

19 июня на Троицу в Новосибирске перекроют участки дорог возле кладбищ
В Новосибирске вводят временное ограничение движения на дорогах на Святую Троицу (19 июня, суббота). На перекрытых участках будет разрешено лишь движение общественного пассажирского транспорта, ритуальных автомобилей и транспорта коммунального хозяйства.
— 19 июня с 9 до 19 часов временное ограничение вводится на следующих участках дорог: по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из садоводческого некоммерческого товарищества «Удача», по ул. Хилокской от дома
В это же время временное прекращение движения будет введено на территории кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Северное», «Южное», «Инское» и «Чемское».
На прошлой неделе мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления о закрытии движения по улице Ипподромской в районе железнодорожных путей. Причина введения ограничений — строительство четвертого моста.