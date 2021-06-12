На Димитровском мосту автомобили стоят второй час в пробке из-за ДТП

На Димитровском мосту в Новосибирске образовалась глухая пробка
Вечером 12 июня на Димитровском мосту при движении в сторону правого берега столкнулись легковой автомобиль и китайский грузовик. От удара легковушка отлетела в отбойник, но обошлось без пострадавших, сообщила инспектор отдела ГИБДД УВД России по Новосибирску, капитан полиции Ольга Ларионова.
В то же время на том же участке произошло второе ДТП.
При этом пострадали сотни новосибирцев, которые застряли в пробке из-за ДТП, участники которого перекрыли движение по двум полосам.
Ранее затор образовался на проспекте Димитрова, где столкнулись два автомобиля — Porsche Cayenne и Volvo. В ДТП пострадала девушка-пассажир, также малолетний ребенок получил травмы.