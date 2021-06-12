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На Димитровском мосту автомобили стоят второй час в пробке из-за ДТП

Столкнулись легковушка и грузовик

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От удара автомобиль отбросило в отбойник, у него оказались смяты передняя и задняя части, но обошлось без человеческих жертв

От удара автомобиль отбросило в отбойник, у него оказались смяты передняя и задняя части, но обошлось без человеческих жертв

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На Димитровском мосту в Новосибирске образовалась глухая пробка

Вечером 12 июня на Димитровском мосту при движении в сторону правого берега столкнулись легковой автомобиль и китайский грузовик. От удара легковушка отлетела в отбойник, но обошлось без пострадавших, сообщила инспектор отдела ГИБДД УВД России по Новосибирску, капитан полиции Ольга Ларионова.

В то же время на том же участке произошло второе ДТП.

При этом пострадали сотни новосибирцев, которые застряли в пробке из-за ДТП, участники которого перекрыли движение по двум полосам.

Дорожная ситуация на Димитровском мосту оказалась осложнена

Дорожная ситуация на Димитровском мосту оказалась осложнена

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Ранее затор образовался на проспекте Димитрова, где столкнулись два автомобиля — Porsche Cayenne и Volvo. В ДТП пострадала девушка-пассажир, также малолетний ребенок получил травмы.

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Димитровский мостзаторпробка
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