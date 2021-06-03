Признать опасными и повесить номера: СПЧ подготовил поправки для самокатов

Из-за участившихся аварий с самокатами, Совет по правам человека решил внести их в правовое поле и законодательно урегулировать их движение. Заодно достанется электровелосипедам, сегвеям, моноколесам и «другим подобным средствам передвижения». Об этом сообщается на сайте СПЧ.
— Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда, — говорится в сообщении.
Усовершенствовать законодательство СПЧ предлагает сразу по нескольким направлениям:
- дополнить ПДД отдельной главой о мобильных электрических транспортных средствах и особенностях их эксплуатации;
- обязать водителей таких транспортных средств спешиваться, если их движение создает опасность для пешеходов;
- ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе, исходя из возраста лица, управляющего ими;
- ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов и работников курьерских служб, управляющих таким транспортом;
- установить на арендуемые и служебные электрические транспортные средства номерные знаки установленного образца — чтобы легче было их идентифицировать;
- причислить мобильные электрические транспортные средства к числу источников повышенной опасности — это позволит штрафовать собственников транспорта за причинение вреда другим людям.
В СПЧ отмечают, что летом количество ЧП с самокатами будет только расти, а в опасности оказываются, прежде всего, дети. Поэтому документ отправили руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права для скорейшего обсуждения.
Не дожидаясь его результатов, в Петербурге после серии наездов на детей уже начались обыски в сервисах аренды самокатов. Как сообщает «Фонтанка», основная причина — расследование уголовного дела, которое возбудили в конце мая после нападения на писателя в центре города. Тогда два парня на самокате сначала сбили, а потом избили человека на Невском проспекте. Также следователи работают с тремя случаями травмирования детей после встреч с самокатчиками.
Способы обуздать самокатчиков с переменным успехом ищут во всех регионах России. И мы выяснили, как у них это получается.