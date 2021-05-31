«Способ стимулировать сбыт»: электрокары в Новосибирской области освободят от транспортного налога. Что говорят эксперты и владельцы

Владельцев электромобилей, зарегистрированных в Новосибирской области, освободят от транспортного налога на пять лет. Соответствующие поправки в региональный закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» одобрило Правительство НСО сегодня, 31 мая. Дале проект закона направят на дальнейшее рассмотрение в Законодательное собрание.

В правительстве объяснили решение заботой об экологии.

— Внесение изменений в областной закон обусловлено необходимостью стимулирования использования транспортных средств с электрическими двигателями на территории Новосибирской области и повышение уровня экологической безопасности, — заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский.