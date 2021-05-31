«Способ стимулировать сбыт»: электрокары в Новосибирской области освободят от транспортного налога. Что говорят эксперты и владельцы

Владельцев электромобилей, зарегистрированных в Новосибирской области, освободят от транспортного налога на пять лет. Соответствующие поправки в региональный закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» одобрило Правительство НСО сегодня, 31 мая. Дале проект закона направят на дальнейшее рассмотрение в Законодательное собрание.
В правительстве объяснили решение заботой об экологии.
— Внесение изменений в областной закон обусловлено необходимостью стимулирования использования транспортных средств с электрическими двигателями на территории Новосибирской области и повышение уровня экологической безопасности, — заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский.
От налога освободят как физические лица, так и организации, владеющие электромобилями вне зависимости от мощности двигателя.
В свою очередь, эксперт дорожной инспекции ОНФ Михаил Мезенцев рассказал НГС, что главной причиной может быть вовсе не забота об экологической ситуации в регионе.
— Не удивлюсь, если в основе этой инициативы лежит вовсе не забота об экологии, а личный интерес. Это может быть способом стимулировать сбыт электрокаров. Ищи, кому выгодно — эта истина стара, мир. Как бы нас ни пытались убедить, что машины разбивают дороги, на самом деле на состояние дорог автомобили влияют далеко не в первую очередь. Если за дорогами нет надлежащего ухода, а ремонт проводят с нарушениями — такой асфальт разобьют даже самокаты.
На 1 апреля 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрирован 501 электрокар (по данным Главного информационно-аналитического центра МВД РФ»).
В январе 2020 года НГС писал о владельце электромобиля Nissan Leaf Мироне Медведеве. Тогда сибиряк вступил в борьбу за право заряжать авто на подземной парковке своего дома. В УК «Союз» корреспонденту пояснили, что они убрали розетку, так как разрешения на ее установку не было, а собственники были против. Мы рассказали, как Мирон выкрутился из этой ситуации.
Спустя 1,5 года новосибирец продал свое авто по двум причинам: нужны были деньги для открытия бизнеса, а также изменился ритм жизни, и прежнего заряда авто стало не хватать.
— Мой Nissan Leaf купили за пять дней. Вообще транспортный налог на электрокары очень небольшой — около 1 тысячи рублей в год. Конечно, есть прижимистые ребята, которым это будет приятно. Мне нужно было вложить средства в бизнес, и я продал электрокар за 720 тысяч, купил авто на бензине за 270 — мне надо сейчас передвигаться на дальние расстояния, а мой электрокар мог проехать без подзарядки всего 150 км. Если бы была возможность, а бы снова купил электрокар, но дороже — с зарядом на 300 км, — говорит Мирон Медведев.
В начале года стало известно, что Новосибирск выбился в лидеры по спросу на электрокары. Мы выяснили, сколько они стоят и реально ли их владельцам сэкономить на бензине.