Новосибирск выбился в лидеры по спросу на электрокары — сколько они стоят и реально ли сэкономить на бензине

За 2020 год в Новосибирской области, по данным «Автостата», приобретено 250 подержанных электромобилей и 20 новых — конечно, основной спрос пришелся на японский Nissan Leaf, относительно недорогой и сбалансированный по цене/потребительским свойствам. Официально Nissan не продает новые Leaf в нашей стране, в большинстве случаев новосибирцы приобретают эту модель с пробегом из Японии с правым рулем.

Сколько же стоит это японское чудо техники — диапазон цен широк, от 300 000 до 1 900 000 рублей . По низу рынка можно купить Leaf первого поколения 2010–2011 годов выпуска с пробегом за 100 000 километров . Продавцы обещают, что батарея там еще «держит 6–7 делений », но в каком реальном состоянии она находится, неизвестно, так что это ваши риски. Замена батареи обойдется в весьма приличную сумму.