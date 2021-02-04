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Новосибирск выбился в лидеры по спросу на электрокары — сколько они стоят и реально ли сэкономить на бензине

Новосибирская область занимает пятое место по стране по продажам подержанных электрокаров

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Leaf первого поколения 2013 года <nobr class="_">за 379 000 рублей</nobr>

Leaf первого поколения 2013 года за 379 000 рублей

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Продажи новых электрокаров в России, конечно, до сих пор исчисляются всего лишь десятками, а подержанных — тысячами, но есть явная тенденция к повышению спроса на такие автомобили. К примеру, за 2020 год рынок подержанных «электричек» вырос на целых 60% (куплено 5273 машины), а рынок новых — аж на 95% (куплено 353 машины). Новосибирская область при этом входит в топ-5 лидеров по спросу на б/у электромобили, опережая и Москву, и Подмосковье, и Санкт-Петербург. Что у нас сейчас можно купить, за какие деньги и сколько при этом сэкономить на бензине — подробнее в материале НГС.

За 2020 год в Новосибирской области, по данным «Автостата», приобретено 250 подержанных электромобилей и 20 новых — конечно, основной спрос пришелся на японский Nissan Leaf, относительно недорогой и сбалансированный по цене/потребительским свойствам. Официально Nissan не продает новые Leaf в нашей стране, в большинстве случаев новосибирцы приобретают эту модель с пробегом из Японии с правым рулем.

Сколько же стоит это японское чудо техники — диапазон цен широк, от 300 000 до 1 900 000 рублей. По низу рынка можно купить Leaf первого поколения 2010–2011 годов выпуска с пробегом за 100 000 километров. Продавцы обещают, что батарея там еще «держит 6–7 делений», но в каком реальном состоянии она находится, неизвестно, так что это ваши риски. Замена батареи обойдется в весьма приличную сумму.

По верху рынка предлагаются свежие машины второго поколения 2017–2018 годов выпуска, тоже праворульные, ввезенные с внутреннего рынка Японии. Пробеги у таких машин до 30 000 километров, батарея, как правило, в отличном состоянии (параметр SOH 92–95%), оснащение богатое — автопилот, электронная педаль, автопарковщик, круговой обзор, контроль мертвых зон.

Что-то среднее оптимальное — это Leaf первого поколения года 2014-го, без пробега по России, с 9-ю делениями батареи — такие можно найти за 600–700 тысяч рублей.

Ну а если хотите совсем новый Leaf с левым рулем, ввезенный с рынка Европы, ищите его в других регионах России, например в Москве. За такой придется отдать 2,5–2,6 миллиона рублей.

Новый леворульный Nissan Leaf <nobr class="_">за 2 650 000 рублей</nobr>

Новый леворульный Nissan Leaf за 2 650 000 рублей

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В Новосибирске можно купить и новый электрокар у официального дилера, выпущенный специально для российского рынка, только вот стоить он будет очень дорого, поскольку это модели премиальных марок. Вот, к примеру, Porsche Taycan в салоне «Porsche Центр Новосибирск» — пожалуйста, 12 310 000 рублей за комплектацию Turbo S с 761-сильной силовой установкой и запасом хода 412 км.

Новый Porsche Taycan <nobr class="_">за 12 310 000 рублей</nobr>

Новый Porsche Taycan за 12 310 000 рублей

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Британский Jaguar I-Pace подешевле, 6–7 миллионов рублей — за 234-сильный мотор и запас хода 480 км. Как едет электрический Jaguar I-Pace и в чем его особенности — читайте в нашем тесте.

Сколько можно сэкономить на бензине при использовании электрокара в условиях Новосибирска? Ранее мы рассказывали о владельце Nissan Leaf Мироне Медведеве — у него машина 2014 года выпуска за 550 000 рублей с сохранностью батареи 95%. По данным автомобилиста, в месяц он экономит на топливе при использовании двух электрокаров (второй у жены) 10 000 рублей по сравнению с эксплуатацией двух обычных легковушек.

Жительница Новосибирска Дарья Проненко, владеющая аналогичным Nissan Leaf, рассказывала, что тратит на зарядку электрокара 35 рублей на 150 километров — бензин на аналогичный пробег обошелся бы примерно в 600 рублей для стандартной легковушки.

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