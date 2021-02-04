Новосибирск выбился в лидеры по спросу на электрокары — сколько они стоят и реально ли сэкономить на бензине

Продажи новых электрокаров в России, конечно, до сих пор исчисляются всего лишь десятками, а подержанных — тысячами, но есть явная тенденция к повышению спроса на такие автомобили. К примеру, за
За 2020 год в Новосибирской области, по данным «Автостата», приобретено
Сколько же стоит это японское чудо техники — диапазон цен широк, от
По верху рынка предлагаются свежие машины второго поколения
Что-то среднее оптимальное — это Leaf первого поколения года
Ну а если хотите совсем новый Leaf с левым рулем, ввезенный с рынка Европы, ищите его в других регионах России, например в Москве. За такой придется отдать
В Новосибирске можно купить и новый электрокар у официального дилера, выпущенный специально для российского рынка, только вот стоить он будет очень дорого, поскольку это модели премиальных марок. Вот, к примеру, Porsche Taycan в салоне «Porsche Центр Новосибирск» — пожалуйста,
Британский Jaguar I-Pace подешевле,
Сколько можно сэкономить на бензине при использовании электрокара в условиях Новосибирска? Ранее мы рассказывали о владельце Nissan Leaf Мироне Медведеве — у него машина
Жительница Новосибирска Дарья Проненко, владеющая аналогичным Nissan Leaf, рассказывала, что тратит на зарядку электрокара