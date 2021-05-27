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Где в Новосибирске в 2021 году появятся новые светофоры — публикуем карту

Среди новых мест — улицы Рассветная и Петухова

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Сейчас власти еще формируют план по размещению светофоров на аварийных участках, поэтому список новых объектов еще неокончательный

Сейчас власти еще формируют план по размещению светофоров на аварийных участках, поэтому список новых объектов еще неокончательный

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В мэрии Новосибирска назвали места для новых светофоров в 2021 году

В Новосибирске будут установлены семь новых светофоров. Об этом журналисту НГС рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В 2021 году светофоры появятся на следующих участках — на пересечении улицы Кирова и Воскова, на пересечении Рассветной и Курчатова в районе дома по адресу Рассветная, 17, и реконструируют светофор на Старом шоссе в районе ООТ «Поселок Матвеевка». Это будет сделано по муниципальной программе с учетом выделенных лимитов бюджетного финансирования.

Дополнительно запланировано обустройство светофора на выезде с жилого комплекса «Панорама» на улице Немировича-Данченко, 150 за счет привлеченных средств.

По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют обустроить светофор на пересечении Петухова и 18-го Бронного переулка.

На карту мы нанесли пять перечисленных объектов.

Также в мэрии сообщили, что по БКАД запланированы пешеходный светофор через улицу Блюхера перед площадью Лыщинского (место расположения нового светофора не уточняется, сейчас пешеходный светофор в указанном месте уже есть), а также обустройство светофора на пересечении Стартовой и площади Лыщинского (пока непонятно, где будет перекресток).

Читатели спрашивали редакцию о том, появится ли светофор на аварийном участке возле торгово-развлекательного центра «Эдем», где недавно сбили человека. В мэрии по этому поводу ответили следующее:

— В районе дома № 4/4 по улице Кутателадзе (ТРК «ЭДЕМ») имеется светофорный объект, установленный застройщиком. Обустройство дополнительного светофорного регулирования планами работ на 2021 год не предусмотрено.

Пока план обустройства светофорных объектов на аварийных участках в Новосибирске на 2021 год находится в стадии формирования.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске на улице Фадеева перенесли светофор и школьникам пришлось переходить три дороги вместо одной.

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светофорыдороги
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