Где в Новосибирске в 2021 году появятся новые светофоры — публикуем карту

В Новосибирске будут установлены семь новых светофоров. Об этом журналисту НГС рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.



В 2021 году светофоры появятся на следующих участках — на пересечении улицы Кирова и Воскова, на пересечении Рассветной и Курчатова в районе дома по адресу Рассветная, 17, и реконструируют светофор на Старом шоссе в районе ООТ «Поселок Матвеевка». Это будет сделано по муниципальной программе с учетом выделенных лимитов бюджетного финансирования.