Где в Новосибирске в 2021 году появятся новые светофоры — публикуем карту

В мэрии Новосибирска назвали места для новых светофоров в 2021 году
В Новосибирске будут установлены семь новых светофоров. Об этом журналисту НГС рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
В 2021 году светофоры появятся на следующих участках — на пересечении улицы Кирова и Воскова, на пересечении Рассветной и Курчатова в районе дома по адресу Рассветная, 17, и реконструируют светофор на Старом шоссе в районе ООТ «Поселок Матвеевка». Это будет сделано по муниципальной программе с учетом выделенных лимитов бюджетного финансирования.
Дополнительно запланировано обустройство светофора на выезде с жилого комплекса «Панорама» на улице Немировича-Данченко, 150 за счет привлеченных средств.
По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют обустроить светофор на пересечении Петухова и 18-го Бронного переулка.
На карту мы нанесли пять перечисленных объектов.
Также в мэрии сообщили, что по БКАД запланированы пешеходный светофор через улицу Блюхера перед площадью Лыщинского (место расположения нового светофора не уточняется, сейчас пешеходный светофор в указанном месте уже есть), а также обустройство светофора на пересечении Стартовой и площади Лыщинского (пока непонятно, где будет перекресток).
Читатели спрашивали редакцию о том, появится ли светофор на аварийном участке возле торгово-развлекательного центра «Эдем», где недавно сбили человека. В мэрии по этому поводу ответили следующее:
— В районе дома
Пока план обустройства светофорных объектов на аварийных участках в Новосибирске на
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске на улице Фадеева перенесли светофор и школьникам пришлось переходить три дороги вместо одной.