«Не бояться скандалов федерального масштаба»: губернатор предложил решение проблемы плохих дорог в НСО

Губернатор НСО предложил устраивать скандалы из-за плохого ремонта дорог
Губернатор НСО Андрей Травников прокомментировал нашумевший фильм Эдуарда Петрова об уголовном деле против дорожников региона, а также предложил решение проблемы с плохим ремонтом дорог.
— Понимаю, что отрасль работает под тенью и давлением уголовных дел, которые были возбуждены недавно в отношении и руководителей. В целом хотел сказать, что это не повод опускать руки, потому что большинство руководителей и сотрудников, которые работают в нашей дорожной отрасли, все-таки добросовестные и принципиальные. Тем не менее выводы из этой истории нужно сделать, — рассказал губернатор на оперативном совещании. — Известный фильм Эдуарда Петрова я вчера посмотрел. На что я обратил внимание. Описывается ремонт дорожного объекта, принципиальные сотрудники ТУАДа отказались принимать некачественно выполненные объемы работ на 20 миллионов рублей. Я так предполагаю, подрядчиков это побудило искать коррупционные решения этого вопроса. С одной стороны, абсолютно правильно — отказались принимать работы. Но возникает вопрос — почему на этапе окончательной сдачи объекта?
Андрей Травников не доволен большим количеством объектов, которые требуют сейчас гарантийного ремонта.
— Если дальше смотреть — возникает вопрос, почему у нас такое большое количество дефектов на гарантийных объектах? И получается так, что мы проявляем принципиальность при приемке объекта через год, через два, когда проверяем гарантийные обязательства. Может, у нас провал на стадии ведения объекта на всех этапах технологических? Может, нужно было проявить принципиальность в ходе работ? Грубо говоря, прийти и увидеть, что нарушается технология, и к чертям остановить работу, устроить скандал и добиться устранения замечаний по технологии. Я понимаю, что, возможно, на всех вас давят сроки, особенно по программам, которые находятся на контроле федерального министерства. Еще раз повторю — не бояться скандалов, в том числе и федерального масштаба. Нарушает подрядчик технологию, нашли, на всю страну рассказали, что нарушает, какой подрядчик, какие руководители, — предложил губернатор.
На прошлой неделе на телеканале «Россия 24» вышел фильм-расследование Эдуарда Петрова «Закатать наличные в асфальт». В нем он рассказывает о деле бывшего начальника Территориального управления автомобильных дорог Михаила Чуманова, арестованного за взятку в декабре прошлого года. Журналист выяснил, по какой схеме происходила передача денег и какие суммы получал начальник.