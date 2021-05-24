«Не бояться скандалов федерального масштаба»: губернатор предложил решение проблемы плохих дорог в НСО

Губернатор НСО Андрей Травников прокомментировал нашумевший фильм Эдуарда Петрова об уголовном деле против дорожников региона, а также предложил решение проблемы с плохим ремонтом дорог.



— Понимаю, что отрасль работает под тенью и давлением уголовных дел, которые были возбуждены недавно в отношении и руководителей. В целом хотел сказать, что это не повод опускать руки, потому что большинство руководителей и сотрудников, которые работают в нашей дорожной отрасли, все-таки добросовестные и принципиальные. Тем не менее выводы из этой истории нужно сделать, — рассказал губернатор на оперативном совещании. — Известный фильм Эдуарда Петрова я вчера посмотрел. На что я обратил внимание. Описывается ремонт дорожного объекта, принципиальные сотрудники ТУАДа отказались принимать некачественно выполненные объемы работ на 20 миллионов рублей. Я так предполагаю, подрядчиков это побудило искать коррупционные решения этого вопроса. С одной стороны, абсолютно правильно — отказались принимать работы. Но возникает вопрос — почему на этапе окончательной сдачи объекта?