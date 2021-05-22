Перехватывающую парковку на Маркса сделали полностью платной

Перехватывающая парковка на площади Маркса стала полностью платной
Перехватывающую парковку на площади Маркса в Новосибирске сделали полностью платной. В конце декабря платной сделали лишь часть.
С 07:00 до 22:00 стоимость одного часа на втором этаже составляет 50 рублей, с 22:00 до 07:00 — 200 рублей. На третьем, четвертом и пятом этажах парковка дешевле: с 07:00 до 22:00 — 10 рублей, с 22:00 до 07:00 — 100 рублей.
Администратор парковки сообщил, что новые тарифы действуют с
Новый шлагбаум на втором этаже водители заметили еще в конце апреля.
Пользователи в комментариях жалуются на то, что кнопку получения билета установили только с левой стороны и владельцам «праворуких» машин приходится выходить из салона, чтобы получить билет.
В течение двух дней и до момента публикации корреспондентам НГС не удалось связаться с директором ТК «Гранит» Евгением Якубой для получения комментария.
История с перехватывающей парковкой на площади Маркса началась в 2012 году. Инвестором проекта выступил ТК «Гранит». Парковку на 450 машин построили в 2013 году. Тогда парковка задумывалась как бесплатная для всех с 7 до 22 часов. Позже на ней появились даже места для велосипедистов. Через