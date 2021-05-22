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Перехватывающую парковку на Маркса сделали полностью платной

Цена за час достигает 200 рублей

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Бесплатными будут лишь первые <nobr class="_">10 минут</nobr> стоянки

Бесплатными будут лишь первые 10 минут стоянки

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Перехватывающая парковка на площади Маркса стала полностью платной

Перехватывающую парковку на площади Маркса в Новосибирске сделали полностью платной. В конце декабря платной сделали лишь часть.

С 07:00 до 22:00 стоимость одного часа на втором этаже составляет 50 рублей, с 22:00 до 07:00 — 200 рублей. На третьем, четвертом и пятом этажах парковка дешевле: с 07:00 до 22:00 — 10 рублей, с 22:00 до 07:00 — 100 рублей.

Администратор парковки сообщил, что новые тарифы действуют с 12 мая. Решение принято учредителями. На вопрос, почему такая разница для пользователей второго и с третьего по пятый этажи, представитель парковки ответить затруднилась.

Новый шлагбаум на втором этаже водители заметили еще в конце апреля.

Парковку на 450 машин построили в 2013 году. Тогда она задумывалась как бесплатная для всех с 7 до 22 часов

Парковку на 450 машин построили в 2013 году. Тогда она задумывалась как бесплатная для всех с 7 до 22 часов

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Пользователи в комментариях жалуются на то, что кнопку получения билета установили только с левой стороны и владельцам «праворуких» машин приходится выходить из салона, чтобы получить билет.

На верхних этажах цена стоимости парковки составляет всего 10 рублей с 7 утра до 11 часов вечера

На верхних этажах цена стоимости парковки составляет всего 10 рублей с 7 утра до 11 часов вечера

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В течение двух дней и до момента публикации корреспондентам НГС не удалось связаться с директором ТК «Гранит» Евгением Якубой для получения комментария.

История с перехватывающей парковкой на площади Маркса началась в 2012 году. Инвестором проекта выступил ТК «Гранит». Парковку на 450 машин построили в 2013 году. Тогда парковка задумывалась как бесплатная для всех с 7 до 22 часов. Позже на ней появились даже места для велосипедистов. Через 2 года зонирование земельного участка под парковкой было изменено: здесь разрешили строить торгово-административное здание. В марте 2015-го общественники забили тревогу: они опасались, что город может потерять бесплатную парковку, которая превратится в платный придаток для нового торгового центра. Недоумение о возможном изменении статуса парковки тогда возникало и у мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В прошлом году стало известно, что вокруг парковки может появиться еще один торговый центр.

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