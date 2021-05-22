Перехватывающую парковку на Маркса сделали полностью платной

Перехватывающую парковку на площади Маркса в Новосибирске сделали полностью платной. В конце декабря платной сделали лишь часть.

С 07:00 до 22:00 стоимость одного часа на втором этаже составляет 50 рублей, с 22:00 до 07:00 — 200 рублей. На третьем, четвертом и пятом этажах парковка дешевле: с 07:00 до 22:00 — 10 рублей, с 22:00 до 07:00 — 100 рублей.