Часть перехватывающей парковки на Маркса решили сделать платной — семь лет денег за нее не брали

Часть бесплатной перехватывающей парковки на площади Маркса в Новосибирске станет платной, сообщил один из собственников парковки, директор ТК «Гранит» Евгений Якуба.

— Всё бесплатное тоже требует денег для обслуживания. Собственникам надоело вытаскивать деньги из своих карманов, они решили зарабатывать хотя бы немного, для обслуживания парковки. Платным будет только второй этаж, остальные бесплатные. Чтобы была альтернатива, кто хочет бесплатно — повыше. Может, кому-то спускаться не очень удобно, может, другие причины. Поэтому пусть люди выбирают, — рассказал журналисту НГС Евгений Якуба.