Часть перехватывающей парковки на Маркса решили сделать платной — семь лет денег за нее не брали

В 2021 году на перехватывающей парковке на площади Маркса появятся платные места
Часть бесплатной перехватывающей парковки на площади Маркса в Новосибирске станет платной, сообщил один из собственников парковки, директор ТК «Гранит» Евгений Якуба.
— Всё бесплатное тоже требует денег для обслуживания. Собственникам надоело вытаскивать деньги из своих карманов, они решили зарабатывать хотя бы немного, для обслуживания парковки. Платным будет только второй этаж, остальные бесплатные. Чтобы была альтернатива, кто хочет бесплатно — повыше. Может, кому-то спускаться не очень удобно, может, другие причины. Поэтому пусть люди выбирают, — рассказал журналисту НГС Евгений Якуба.
По словам Евгения, точной даты начала работы платной парковки еще нет — это случится, как только закончатся все технические работы. Ориентировочно второй этаж парковки начнет работать как платный в последних числах декабря — начале января.
С 7 утра до 22 часов вечера стоимость одного часа составит
История с перехватывающей парковкой на площади Маркса началась в 2012 году. Инвестором проекта выступил ТК «Гранит». Парковку на