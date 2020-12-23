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Часть перехватывающей парковки на Маркса решили сделать платной — семь лет денег за нее не брали

Цена часа будет достигать 200 рублей

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Перехватывающая парковка на Маркса появилась в 2013 году и до сих пор была полностью бесплатной&nbsp;

Перехватывающая парковка на Маркса появилась в 2013 году и до сих пор была полностью бесплатной 

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В 2021 году на перехватывающей парковке на площади Маркса появятся платные места

Часть бесплатной перехватывающей парковки на площади Маркса в Новосибирске станет платной, сообщил один из собственников парковки, директор ТК «Гранит» Евгений Якуба.

— Всё бесплатное тоже требует денег для обслуживания. Собственникам надоело вытаскивать деньги из своих карманов, они решили зарабатывать хотя бы немного, для обслуживания парковки. Платным будет только второй этаж, остальные бесплатные. Чтобы была альтернатива, кто хочет бесплатно — повыше. Может, кому-то спускаться не очень удобно, может, другие причины. Поэтому пусть люди выбирают, — рассказал журналисту НГС Евгений Якуба.

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По словам Евгения, точной даты начала работы платной парковки еще нет — это случится, как только закончатся все технические работы. Ориентировочно второй этаж парковки начнет работать как платный в последних числах декабря — начале января.

С 7 утра до 22 часов вечера стоимость одного часа составит 50 рублей, с 22 до 7 — 200 рублей.

История с перехватывающей парковкой на площади Маркса началась в 2012 году. Инвестором проекта выступил ТК «Гранит». Парковку на 450 машин построили в 2013 году. Тогда парковка задумывалась как бесплатная для всех с 7 до 22 часов. Позже на ней появились даже места для велосипедистов. Через 2 года зонирование земельного участка под парковкой было изменено: здесь разрешили строить торгово-административное здание. В марте 2015-го общественники забили тревогу: они опасались, что город может потерять бесплатную парковку, которая превратится в платный придаток для нового торгового центра. Недоумение о возможном изменении статуса парковки тогда возникало и у мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В прошлом году стало известно, что вокруг парковки может появиться еще один торговый центр.

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