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Один человек на квадратный метр и дополнительные троллейбусы: как пройдет Пасха в Новосибирске

Транспорту нельзя будет проехать в районе двух крупных храмов

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Ночью в храмах пройдут праздничные богослужения

Ночью в храмах пройдут праздничные богослужения

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В Новосибирске перекроют дорогу на Пасху рядом с крупными храмами

Ночью с 1 на 2 мая в Новосибирске перекроют движение на участках дороги на улице Советской недалеко от Вознесенского собора и Собора Александра Невского. Также в городе запустят дополнительные рейсы общественного транспорта.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, с 22:00 1 мая до 04:00 2 мая будет курсировать троллейбус от остановки «Улица Учительская» до Станиславского жилмассива. Маршрут пройдет через Знаменский храм, Вознесенский кафедральный собор и Собор Александра Невского. Также рядом с ними будет курсировать троллейбус от улицы Учительской до улицы Ленинградской. При этом в центре города движение частично ограничат.

— С 23:00 1 мая до 04:00 часов 2 мая вводится временное прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Места перекрытий обозначены на карте:

В местах массового скопления людей, в том числе на территории храмов, за безопасностью будут следить сотрудники новосибирской полиции. Богослужения рекомендуют проводить в храмах площадью не больше 800 квадратных метров, при этом на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра. Посетителям и священнослужителям следует соблюдать социальную дистанцию и находиться на расстоянии в 1,5 метра друг от друга, а также носить маски.

— Горожанам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями (в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом) рекомендуется не принимать участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, — сообщает пресс-центр мэрии.

В храмах должны замерять температуру посетителям, проветривать помещения, обеззараживать воздух и дезинфицировать инвентарь.

В начале апреля пасхальные службы провели в католических храмах. Там побывал фотокорреспондент НГС. Посмотрите на 15 снимках, как верующие провели богослужение.

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