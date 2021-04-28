Один человек на квадратный метр и дополнительные троллейбусы: как пройдет Пасха в Новосибирске

В Новосибирске перекроют дорогу на Пасху рядом с крупными храмами
Ночью с 1 на 2 мая в Новосибирске перекроют движение на участках дороги на улице Советской недалеко от Вознесенского собора и Собора Александра Невского. Также в городе запустят дополнительные рейсы общественного транспорта.
По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, с 22:00 1 мая до 04:00 2 мая будет курсировать троллейбус от остановки «Улица Учительская» до Станиславского жилмассива. Маршрут пройдет через Знаменский храм, Вознесенский кафедральный собор и Собор Александра Невского. Также рядом с ними будет курсировать троллейбус от улицы Учительской до улицы Ленинградской. При этом в центре города движение частично ограничат.
— С 23:00 1 мая до 04:00 часов 2 мая вводится временное прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Места перекрытий обозначены на карте:
В местах массового скопления людей, в том числе на территории храмов, за безопасностью будут следить сотрудники новосибирской полиции. Богослужения рекомендуют проводить в храмах площадью не больше
— Горожанам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями (в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом) рекомендуется не принимать участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, — сообщает пресс-центр мэрии.
В храмах должны замерять температуру посетителям, проветривать помещения, обеззараживать воздух и дезинфицировать инвентарь.
В начале апреля пасхальные службы провели в католических храмах. Там побывал фотокорреспондент НГС. Посмотрите на