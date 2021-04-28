Один человек на квадратный метр и дополнительные троллейбусы: как пройдет Пасха в Новосибирске

Ночью с 1 на 2 мая в Новосибирске перекроют движение на участках дороги на улице Советской недалеко от Вознесенского собора и Собора Александра Невского. Также в городе запустят дополнительные рейсы общественного транспорта.



По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, с 22:00 1 мая до 04:00 2 мая будет курсировать троллейбус от остановки «Улица Учительская» до Станиславского жилмассива. Маршрут пройдет через Знаменский храм, Вознесенский кафедральный собор и Собор Александра Невского. Также рядом с ними будет курсировать троллейбус от улицы Учительской до улицы Ленинградской. При этом в центре города движение частично ограничат.