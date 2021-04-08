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На Учительской в Новосибирске протянулось облако — видео с машинами, которые едут сквозь плотный пар

Очевидцы сообщают, что кипяток льется на дорогу

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Машины стараются ехать максимально медленно

Машины стараются ехать максимально медленно

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В Новосибирске паром затянуло дорогу из-за коммунальной аварии 8 апреля

В Новосибирске улицу Учительскую затянуло паром. Инцидент произошел сегодня, 8 апреля, около 12:30. Водители с трудом пробираются по дороге сквозь густое облако.

— Прорвало теплотрассу на Олеко Дундича, 25. Кипяток льется на дорогу, — рассказала читательница НГС.

Она сняла происходящее на видео.

Обновлено. После публикации ситуацию прокомментировали в Сибирской генерирующей компании.

— Сегодня, 8 апреля, в 11:45 возник дефект на магистральном трубопроводе диаметром 700 миллиметров по улице Олеко Дундича. Поврежденный участок отключен, специалисты ведут подготовку к ремонту теплотрассы. В зоне отключения отопления и горячего водоснабжения — 65 многоквартирных домов Калининского района по улицам Олеко Дундича, 25 лет Октября, Трикотажной, Учительской, Менделеева, Забайкальской, Авиастроителей, а также 5 детских образовательных учреждений и одно медицинское. Работы планируем завершить сегодня, 8 апреля, до 24 часов, — передали в СГК.

В середине января в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за чего водой залило целую улицу.

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парпрорыв теплотрассы
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