На Учительской в Новосибирске протянулось облако — видео с машинами, которые едут сквозь плотный пар

В Новосибирске паром затянуло дорогу из-за коммунальной аварии
В Новосибирске улицу Учительскую затянуло паром. Инцидент произошел сегодня,
— Прорвало теплотрассу на Олеко
Она сняла происходящее на видео.
Обновлено. После публикации ситуацию прокомментировали в Сибирской генерирующей компании.
— Сегодня, 8 апреля, в 11:45 возник дефект на магистральном трубопроводе диаметром 700 миллиметров по улице Олеко Дундича. Поврежденный участок отключен, специалисты ведут подготовку к ремонту теплотрассы. В зоне отключения отопления и горячего водоснабжения — 65 многоквартирных домов Калининского района по улицам Олеко Дундича,
В середине января в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за чего водой залило целую улицу.