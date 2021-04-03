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В Новосибирске улицу перекрыли из-за уборки снега — в час пик автомобилисты застряли в пробке

Дорожная техника заняла сразу две полосы

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О заторе сообщают также пользователи картографических сервисов

О заторе сообщают также пользователи картографических сервисов

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Вечером в субботу, 3 апреля, дорожные рабочие практически парализовали движение на одной из улиц Новосибирска — в оживленное время там решили убрать снег с проезжей части. Автомобили встречных потоков могут двигаться поочередно только по одной полосе.

— Уборка улиц Новосибирска. Троллейный жилмассив. Новосибирская улица стоит в обе стороны — движение перекрыли. Нам посчастливилось проехать, но пришлось простоять 20 минут. Улица узкая. Машины пускают по одной полосе. Техника занимает сразу две полосы, — рассказывают читатели.

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В марте прокуратура заявила, что Новосибирску требуется 4,5 миллиарда на технику для уборки снега. Но мэрия на эти цели выделила на 2021 год лишь 100 миллионов.

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пробкауборка снега
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