В Новосибирске улицу перекрыли из-за уборки снега — в час пик автомобилисты застряли в пробке

Вечером в субботу, 3 апреля, дорожные рабочие практически парализовали движение на одной из улиц Новосибирска — в оживленное время там решили убрать снег с проезжей части. Автомобили встречных потоков могут двигаться поочередно только по одной полосе.
— Уборка улиц Новосибирска. Троллейный жилмассив. Новосибирская улица стоит в обе стороны — движение перекрыли. Нам посчастливилось проехать, но пришлось простоять 20 минут. Улица узкая. Машины пускают по одной полосе. Техника занимает сразу две полосы, — рассказывают читатели.
В марте прокуратура заявила, что Новосибирску требуется 4,5 миллиарда на технику для уборки снега. Но мэрия на эти цели выделила на 2021 год лишь 100 миллионов.