В апреле в Новосибирске массово подорожает проезд в маршрутках

В Новосибирске поднимают цены на проезд в маршрутках
В начале апреля в Новосибирске подорожает проезд в маршрутках — о повышении цен объявили несколько перевозчиков. В среднем тариф вырастет
По информации Центра управления городским автоэлектротранспортом,
- № 15 «Цветной проезд» — «М. "Площадь Маркса"» (новый тариф —
60 рублей);
- № 35 «Цветной проезд» — «М. "Речной вокзал"» (новый тариф —
55 рублей);
- № 1 «Ул. Твардовского» — «Вокзал "Новосибирск-Главный"» (новый тариф —
40 рублей);
- № 15 «Цветной проезд» — «М. "Площадь Маркса"» (новый тариф —
60 рублей);
- № 35 «Цветной проезд» — «М. "Речной вокзал"» (новый тариф —
55 рублей);
- № 5 «Центральный корпус» — «Чемской бор» (новый тариф —
45 рублей);
- № 6 «М. "Речной вокзал"» — «Ул. Белоусова» (новый тариф —
50 рублей);
- № 5 «Центральный корпус» — «Чемской бор» (новый тариф —
45 рублей);
- № 43 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ» (новый тариф —
35 рублей).
С 5 апреля подорожает проезд на маршрутах:
- № 52 «Цветной проезд» — «ИКЭМ» (новый тариф — 30 рублей);
- № 86 «Общественный торговый центр» — «Ул. Экваторная» (новый тариф —
30 рублей).
Как объяснил Эдуард Остапенко (перевозчик на маршрутах
— У нас запчасти процентов на 30–40 подорожали. Эти пять рублей, на которые мы повышаем в среднем, нам очень мало помогут. У нас есть возможность повысить цены раз в год. А инфляция может быть и 5, и 10, и 15%. Машина
С 15 декабря прошлого года в Новосибирске подорожал проезд на других видах общественного транспорта.