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В апреле в Новосибирске массово подорожает проезд в маршрутках

О повышении цен объявили несколько перевозчиков

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Цены на проезд в маршрутках повысят <nobr class="_">с 1 апреля</nobr>

Цены на проезд в маршрутках повысят с 1 апреля

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В Новосибирске поднимают цены на проезд в маршрутках

В начале апреля в Новосибирске подорожает проезд в маршрутках — о повышении цен объявили несколько перевозчиков. В среднем тариф вырастет на 5 рублей.

По информации Центра управления городским автоэлектротранспортом, с 1 апреля стоимость проезда вырастет в маршрутках:

  • № 15 «Цветной проезд» — «М. "Площадь Маркса"» (новый тариф — 60 рублей);

  • № 35 «Цветной проезд» — «М. "Речной вокзал"» (новый тариф — 55 рублей);

  • № 1 «Ул. Твардовского» — «Вокзал "Новосибирск-Главный"» (новый тариф — 40 рублей);
  • № 15 «Цветной проезд» — «М. "Площадь Маркса"» (новый тариф — 60 рублей);
  • № 35 «Цветной проезд» — «М. "Речной вокзал"» (новый тариф — 55 рублей);
  • № 5 «Центральный корпус» — «Чемской бор» (новый тариф — 45 рублей);
  • № 6 «М. "Речной вокзал"» — «Ул. Белоусова» (новый тариф — 50 рублей);
  • № 5 «Центральный корпус» — «Чемской бор» (новый тариф — 45 рублей);
  • № 43 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ» (новый тариф — 35 рублей).

С 5 апреля подорожает проезд на маршрутах:

  • № 52 «Цветной проезд» — «ИКЭМ» (новый тариф — 30 рублей);
  • № 86 «Общественный торговый центр» — «Ул. Экваторная» (новый тариф — 30 рублей).

Как объяснил Эдуард Остапенко (перевозчик на маршрутах № 15, 35), в среднем цена на проезд по городу вырастет на 5 рублей. Подорожание вызвано ростом цен на бензин и запчасти.

— У нас запчасти процентов на 30–40 подорожали. Эти пять рублей, на которые мы повышаем в среднем, нам очень мало помогут. У нас есть возможность повысить цены раз в год. А инфляция может быть и 5, и 10, и 15%. Машина 2 млн 900 стоит, а стоила 2 млн 200, например, — объяснил перевозчик.

С 15 декабря прошлого года в Новосибирске подорожал проезд на других видах общественного транспорта.

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маршруткитариф в транспорте
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