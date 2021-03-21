В Ленинском районе снег упал с крыши дома на автомобиль — лобовое стекло разбито, крыша помята

В воскресенье, 21 марта, в Ленинском районе снег сошел с крыши дома на припаркованный около него автомобиль — машина получила сильные повреждения.



Инцидент произошел у дома по адресу улица Станиславского, 12. О случившемся корреспонденту НГС сообщил очевидец.

— Автомобиль стоит прямо под моим окном, я живу на шестом этаже, и в окно сперва увидел, как мимо пролетел снег, потом был удар и сигналка запищала. Я выглянул в окно и увидел, что произошло, — рассказал Тимофей Горынцев.



У автомобиля разбито лобовое стекло, на крыше — вмятина.