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В Ленинском районе снег упал с крыши дома на автомобиль — лобовое стекло разбито, крыша помята

О происшествии сообщили в полицию

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Инцидент произошел на улице Станиславского

Инцидент произошел на улице Станиславского

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В Новосибирске снег упал с крыши дома на автомобиль и разбил лобовое стекло

В воскресенье, 21 марта, в Ленинском районе снег сошел с крыши дома на припаркованный около него автомобиль — машина получила сильные повреждения.

Инцидент произошел у дома по адресу улица Станиславского, 12. О случившемся корреспонденту НГС сообщил очевидец.

— Автомобиль стоит прямо под моим окном, я живу на шестом этаже, и в окно сперва увидел, как мимо пролетел снег, потом был удар и сигналка запищала. Я выглянул в окно и увидел, что произошло, — рассказал Тимофей Горынцев.

У автомобиля разбито лобовое стекло, на крыше — вмятина.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в дежурную часть поступала информация об инциденте, также было подано заявление.

Если вы владелец поврежденного автомобиля или стали очевидцем происшествия и вам известны какие-либо подробности ситуации, свяжитесь с редакцией по номеру +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

В феврале в Новосибирске снег с крыши кафе обрушился на два автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши — со слов пострадавших, владелец кафе не признавал свою вину в случившемся.

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