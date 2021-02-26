Новосибирская область получит дополнительные деньги на строительство дорог — рассказываем, на что их потратят

Регион получит деньги на строительство четвертого моста и на развязку на улице Станиславского для него. Также средства смогут потратить на реконструкцию площади Лыщинского, дорог по дамбе Октябрьского моста, от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и на пешеходный переход через дамбу моста. Эти объекты необходимы для того, чтобы было удобней добраться до нового ЛДС, который строят к Молодежному чемпионату Мира по хоккею.

Ранее стало известно, что в 2021 году власти города планируют отремонтировать три дороги по нацпроекту БКАД. НГС рассказывал, какие именно.

В середине февраля фотокорреспондент НГС побывал на месте строительства будущего ЛДС. Сейчас там начали укладывать основание для крыши, для этого используют сразу два крана. Посмотрите на 15 снимков с этой масштабной стройки.