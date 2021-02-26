Новосибирская область получит дополнительные деньги на строительство дорог — рассказываем, на что их потратят

Новосибирская область получит дополнительные деньги на новые дороги к ЛДС
Правительство Российской Федерации направит в Новосибирскую область средства на строительство дорог и четвертого моста. Их выделят по национальному проекту БКАД.
По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, в
— Дополнительное финансирование выделено на крупные инфраструктурные дорожные объекты, на которых работы уже идут полным ходом, — цитирует министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского пресс-служба правительства НСО.
Регион получит деньги на строительство четвертого моста и на развязку на улице Станиславского для него. Также средства смогут потратить на реконструкцию площади Лыщинского, дорог по дамбе Октябрьского моста, от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и на пешеходный переход через дамбу моста. Эти объекты необходимы для того, чтобы было удобней добраться до нового ЛДС, который строят к Молодежному чемпионату Мира по хоккею.
Ранее стало известно, что в 2021 году власти города планируют отремонтировать три дороги по нацпроекту БКАД. НГС рассказывал, какие именно.
В середине февраля фотокорреспондент НГС побывал на месте строительства будущего ЛДС. Сейчас там начали укладывать основание для крыши, для этого используют сразу два крана. Посмотрите на 15 снимков с этой масштабной стройки.