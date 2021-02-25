Фура застряла в снежном плену под Новосибирском — ее вытягивал огромный трактор. Фото с трассы

Новосибирские автоинспекторы спасли на трассе водителя застрявшей фуры
Автоинспекторы помогли водителю фуры, которая съехала в кювет на трассе в Ордынском районе
Сотрудники ДПС заметили машину во время патрулирования автодороги Новосибирск — Кочки — Павлодар.
— Водитель большегруза пояснил полицейским, что во время движения не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль, плотно застрявший в снегу, механических повреждений не получил, однако самостоятельно вытянуть его на дорогу у водителя не было возможности, — пояснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Полицейские вызвали специальную дорожную технику и пустили водителя фуры и сопровождающего груз экспедитора в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись. Затем спецтехника вытащила фуру обратно на трассу.
Недавно в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Ford Mondeo повис на ледяном сугробе — сотрудники Росгвардии помогли женщине выбраться из ловушки.