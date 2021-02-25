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Фура застряла в снежном плену под Новосибирском — ее вытягивал огромный трактор. Фото с трассы

На помощь водителю пришли автоинспекторы

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Водитель пояснил, что не справился с управлением и съехал в кювет

Водитель пояснил, что не справился с управлением и съехал в кювет

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Новосибирские автоинспекторы спасли на трассе водителя застрявшей фуры

Автоинспекторы помогли водителю фуры, которая съехала в кювет на трассе в Ордынском районе 24 февраля. Водитель не мог самостоятельно вытащить большегруз на дорогу и замерзал.

Сотрудники ДПС заметили машину во время патрулирования автодороги Новосибирск — Кочки — Павлодар.

— Водитель большегруза пояснил полицейским, что во время движения не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль, плотно застрявший в снегу, механических повреждений не получил, однако самостоятельно вытянуть его на дорогу у водителя не было возможности, — пояснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Водителю пришли на помощь лейтенант полиции Александр Фролов и лейтенант полиции Дмитрий Черемисов

Водителю пришли на помощь лейтенант полиции Александр Фролов и лейтенант полиции Дмитрий Черемисов

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Полицейские вызвали специальную дорожную технику и пустили водителя фуры и сопровождающего груз экспедитора в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись. Затем спецтехника вытащила фуру обратно на трассу.

Водитель замерзал на дороге

Водитель замерзал на дороге

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Чтобы вытащить фуру, пришлось задействовать спецтехнику

Чтобы вытащить фуру, пришлось задействовать спецтехнику

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Недавно в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Ford Mondeo повис на ледяном сугробе — сотрудники Росгвардии помогли женщине выбраться из ловушки.

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ДПСснежный пленфура застряла в снегу
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