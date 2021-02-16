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Из новосибирских троллейбусов стали исчезать кондукторы — билеты приходится продавать водителям

В мэрии назвали ситуацию временной и объяснили ситуацию эпидемиологической обстановкой

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Вечером пассажиров обилечивает водитель

Вечером пассажиров обилечивает водитель

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Из-за эпидемии в новосибирских троллейбусах стало меньше кондукторов

В новосибирских троллейбусах сложилась нехватка кондукторов, поэтому в некоторых случаях пассажиров просят рассчитаться за проезд в кабине водителя.

Такую картину на прошлой неделе корреспондент НГС заметила в троллейбусе № 2 (городской аэропорт — вокзал Новосибирск-Главный). Около 21:00 в двух троллейбусах одного маршрута пассажиров просили рассчитываться (и наличными, и по картам) в кабине водителя. Как рассказал водитель, так они работают уже не первый месяц.

В пресс-центре мэрии это объяснили нехваткой кондукторов в МКП «ГЭТ».

— Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе Новосибирске, особенно с октября 2020 года, на предприятиях общественного транспорта, в том числе МКП «Горэлектротранспорт», наблюдается нехватка кондукторского состава из-за их временной нетрудоспособности, — говорится в ответе мэрии на запрос НГС. — Администрация предприятия принимает все возможные меры по выпуску транспортных средств на линию в плановом количестве, с выполнением рейсов согласно утвержденному расписанию, поэтому в отдельных случаях наблюдается выпуск транспортных средств на линию без кондукторов, например, на троллейбусном маршруте № 36, причем такая ситуация носит временный характер и будет стабилизирована по мере снижения распространения коронавирусной инфекции и полного укомплектования транспортных средств экипажами.

В мэрии отметили, что транспортные предприятия, в том числе «Горэлектротранспорт», имеют право организовать процесс работы на свое усмотрение с точки зрения экономической эффективности и целесообразности.

— Различные виды бескондукторной системы, в том числе с турникетами, были реализованы на ряде маршрутов с низким пассажиропотоком МКП «ГЭТ» (трамвай № 3, 8, 10, 11, 14, 16, троллейбус № 36) и автобусных маршрутов, обслуживаемых немуниципальными перевозчиками. Внедрение данных систем позволяет сократить расходы на обслуживание таких маршрутов за счет оптимизации штатной численности сотрудников и сокращения фонда оплаты труда. Первый трамвай без кондуктора запустили на маршруте № 8 в городе Новосибирске в конце 2017 года, — напомнили в мэрии.

Два года назад министр транспорта заявил, что проблему нехватки кадров в транспортных предприятиях может решить повышение тарифа. С тех пор тарифы в транспорте повышали трижды.

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горэлектротранспортбез кондуктора
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