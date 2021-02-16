Из новосибирских троллейбусов стали исчезать кондукторы — билеты приходится продавать водителям

В новосибирских троллейбусах сложилась нехватка кондукторов, поэтому в некоторых случаях пассажиров просят рассчитаться за проезд в кабине водителя.



Такую картину на прошлой неделе корреспондент НГС заметила в троллейбусе № 2 (городской аэропорт — вокзал Новосибирск-Главный). Около 21:00 в двух троллейбусах одного маршрута пассажиров просили рассчитываться (и наличными, и по картам) в кабине водителя. Как рассказал водитель, так они работают уже не первый месяц.

В пресс-центре мэрии это объяснили нехваткой кондукторов в МКП «ГЭТ».