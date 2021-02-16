Из новосибирских троллейбусов стали исчезать кондукторы — билеты приходится продавать водителям

Из-за эпидемии в новосибирских троллейбусах стало меньше кондукторов
В новосибирских троллейбусах сложилась нехватка кондукторов, поэтому в некоторых случаях пассажиров просят рассчитаться за проезд в кабине водителя.
Такую картину на прошлой неделе корреспондент НГС заметила в троллейбусе
В пресс-центре мэрии это объяснили нехваткой кондукторов в МКП «ГЭТ».
— Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе Новосибирске, особенно с октября 2020 года, на предприятиях общественного транспорта, в том числе МКП «Горэлектротранспорт», наблюдается нехватка кондукторского состава из-за их временной нетрудоспособности, — говорится в ответе мэрии на запрос НГС. — Администрация предприятия принимает все возможные меры по выпуску транспортных средств на линию в плановом количестве, с выполнением рейсов согласно утвержденному расписанию, поэтому в отдельных случаях наблюдается выпуск транспортных средств на линию без кондукторов, например, на троллейбусном маршруте
В мэрии отметили, что транспортные предприятия, в том числе «Горэлектротранспорт», имеют право организовать процесс работы на свое усмотрение с точки зрения экономической эффективности и целесообразности.
— Различные виды бескондукторной системы, в том числе с турникетами, были реализованы на ряде маршрутов с низким пассажиропотоком МКП «ГЭТ» (трамвай
Два года назад министр транспорта заявил, что проблему нехватки кадров в транспортных предприятиях может решить повышение тарифа. С тех пор тарифы в транспорте повышали трижды.