Самолет из Краснодара в Новосибирск задерживается на десять с половиной часов

Рейс Краснодар — Новосибирск задерживается на десять с половиной часов
Рейс авиакомпании S7 Airlines из Краснодара в Новосибирск задерживается на десять с половиной часов из-за сильного снегопада.
Судя по онлайн-табло международного аэропорта «Краснодар», самолет должен был вылететь в Новосибирск еще в 13:30 по местному времени. Сейчас его отправление назначено на 00:00.
— С полуночи аэропорт перешел на усиленный режим работы. Велась интенсивная расчистка взлетной полосы, стоянок самолетов и перрона, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
С 04:00 по московскому времени аэропорт был закрыт, но уже возобновил работу, несмотря на то, что сильный снегопад в Краснодаре идет весь день.
Кроме Новосибирска был задержан вылет еще десяти рейсов в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Брянск.
На выходных пассажиры рейса S7 Новосибирск — Москва четыре часа сидели в самолете в Домодедове и ждали высадки — некоторые из них опоздали на стыковочные рейсы.