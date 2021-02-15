Самолет из Краснодара в Новосибирск задерживается на десять с половиной часов

Рейс авиакомпании S7 Airlines из Краснодара в Новосибирск задерживается на десять с половиной часов из-за сильного снегопада.



Судя по онлайн-табло международного аэропорта «Краснодар», самолет должен был вылететь в Новосибирск еще в 13:30 по местному времени. Сейчас его отправление назначено на 00:00.

— С полуночи аэропорт перешел на усиленный режим работы. Велась интенсивная расчистка взлетной полосы, стоянок самолетов и перрона, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

