Пассажиры рейса S7 Новосибирск-Москва четыре часа сидели в самолете в «Домодедово» и ждали высадки

Авиапассажиры из Новосибирска четыре часа ждали высадки в «Домодедово»
В субботу, 13 февраля, пассажиры рейса S7 Новосибирск-Москва четыре часа прождали высадки из самолета в столичном аэропорту Домодедово. О такой странной задержке корреспонденту НГС сообщил читатель Алексей — этим самолетом в Москву прилетели его жена с подругой.
— Они пробыли в самолеты четыре часа, все это время к нему не подвозили трап, не объявляли высадку пассажиров, — рассказал Алексей. — Экипаж тоже не знал, что происходит. Капитан корабля сказал, что сам в шоке от этого. Он находился в той же ситуации, что и пассажиры. Маленькие дети там с ума сходили и плакали. Спустя четыре часа, наконец их высадили, сначала ждали трап, потом автобус. Никто ничего не объяснил, извинений им тоже не принесли.
По словам Алексея, в такой ситуации оказались и пассажиры нескольких других самолетов, стоявших рядом. Некоторые люди, которые летели стыковочным рейсом, опоздали на следующий самолет.
В авиакомпании S7 корреспонденту НГС объяснили, почему пассажирам пришлось так долго ждать высадку:
— К сожалению, на фоне обильного снегопада в Москве в аэропорту существенно снижены темпы наземного обслуживания самолетов, — пояснила gресс-секретарь S7 Group Надежда Хаитова. — Коллеги делают все возможное, чтобы ускорить процесс.
Кроме того, некоторые пассажиры из-за погоды часами не могут вылететь из Домодедово, об этом НГС сообщил другой читатель:
— Авиакомпания S7 задерживает рейсы из Домодедово из-за погодных условий, при этом поступают по-свински по отношению к людям, передвигая задержку рейса то на 15, то на 30 минут. Понятно, для чего это сделано, чтобы минимизировать компенсации за задержки. Возможно, и 100%-ной вины авиакомпании нет, и виноват по большей части аэропорт. Но сейчас же пандемия, ну, сообщите вы, что рейсы задержаны до улучшения погодных условий. Мне здоровье дороже, чем компенсации, а так я вынужден сидеть в аэропорту, в надежде, что в этот раз не обманут.
В авиакомпании S7 не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с многоразовым переносом рейсов на короткие промежутки времени.
Погодные условия не раз вносили коррективы в планы сибиряков, которые пользуются воздушным транспортом — так, например, в конце января самолет в Новосибирск задержался в аэропорту Сургута почти на 10 часов из-за мороза и тумана.