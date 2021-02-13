Пассажиры рейса S7 Новосибирск-Москва четыре часа сидели в самолете в «Домодедово» и ждали высадки

По словам Алексея, в такой ситуации оказались и пассажиры нескольких других самолетов, стоявших рядом. Некоторые люди, которые летели стыковочным рейсом, опоздали на следующий самолет.

В авиакомпании S7 корреспонденту НГС объяснили, почему пассажирам пришлось так долго ждать высадку:

— К сожалению, на фоне обильного снегопада в Москве в аэропорту существенно снижены темпы наземного обслуживания самолетов, — пояснила gресс-секретарь S7 Group Надежда Хаитова. — Коллеги делают все возможное, чтобы ускорить процесс.

Кроме того, некоторые пассажиры из-за погоды часами не могут вылететь из Домодедово, об этом НГС сообщил другой читатель:

— Авиакомпания S7 задерживает рейсы из Домодедово из-за погодных условий, при этом поступают по-свински по отношению к людям, передвигая задержку рейса то на 15, то на 30 минут. Понятно, для чего это сделано, чтобы минимизировать компенсации за задержки. Возможно, и 100%-ной вины авиакомпании нет, и виноват по большей части аэропорт. Но сейчас же пандемия, ну, сообщите вы, что рейсы задержаны до улучшения погодных условий. Мне здоровье дороже, чем компенсации, а так я вынужден сидеть в аэропорту, в надежде, что в этот раз не обманут.