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Самолет в Новосибирск задерживается в аэропорту Сургута почти на 10 часов из-за мороза и тумана

Также задерживаются рейсы в Тюмень и Уфу

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В Сургутском аэропорту задерживаются рейсы и в несколько других городов

В Сургутском аэропорту задерживаются рейсы и в несколько других городов

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Самолет в Новосибирск задерживается в Сургуте из-за мороза и тумана

Вылет самолета Сургут-Новосибирск задерживается на девять с половиной часов — причиной стали неблагоприятные погодные условия.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Сургут, самолет до Новосибирска должен был вылететь еще в 13:00 по местному времени, однако время вылета было перенесено. Сейчас рейс запланирован на 22:30.

— Вылет задерживается из-за погодных условий. Из-за мороза в городе сильный туман, — сообщили корреспонденту НГС в справочной аэропорта.

По данным Гидрометцентра России, сегодня в Сургуте около 38 градусов мороза, высокая влажность и дымка.

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Кроме рейса в Новосибирск на пять с половиной часов задерживается вылет самолета в Тюмень и на два часа — в Уфу.

На прошлой неделе самолет авиакомпании S7 на пути в Новосибирск приземлился в Нижневартовске из-за неисправности — у судна отказали датчики системы шасси.

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Сургутзадержка рейсасамолет
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