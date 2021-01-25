Самолет в Новосибирск задерживается в аэропорту Сургута почти на 10 часов из-за мороза и тумана

Вылет самолета Сургут-Новосибирск задерживается на девять с половиной часов — причиной стали неблагоприятные погодные условия.



По данным онлайн-табло международного аэропорта Сургут, самолет до Новосибирска должен был вылететь еще в 13:00 по местному времени, однако время вылета было перенесено. Сейчас рейс запланирован на 22:30.

— Вылет задерживается из-за погодных условий. Из-за мороза в городе сильный туман, — сообщили корреспонденту НГС в справочной аэропорта.

По данным Гидрометцентра России, сегодня в Сургуте около 38 градусов мороза, высокая влажность и дымка.