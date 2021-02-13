Скорый поезд Омск — Новосибирск будет курсировать ежедневно вместо двух раз в неделю

С 19 февраля скорый поезд от Омска до Новосибирска будет курсировать ежедневно вместо двух раз в неделю. Это связано с увеличением спроса на поездки.



— Поезд отправляется из Омска в 21:46 и прибывает в Новосибирск на следующие сутки в 07:11. Время в пути — 8 часов 25 минут. С новосибирского вокзала поезд отправляется в 23:11 и прибывает на станцию назначения на следующие сутки в 06:30. Время в пути 8 часов 19 минут, — говорится в сообщении пресс-центра Западно-Сибирской железной дороги.

В поезде есть плацкартные и купейные вагоны, а также места для маломобильных пассажиров. Приобрести билет можно за 90 суток до отправления.