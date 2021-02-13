13 февраля суббота
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 5/10
usd 73.94
eur 89.61

Все новости

Все новости

Скорый поезд Омск — Новосибирск будет курсировать ежедневно вместо двух раз в неделю

Время в пути займет 8 часов 25 минут

2 326
33Обсудить

Поделиться

Уехать с новосибирского вокзала можно будет в 23:11

Уехать с новосибирского вокзала можно будет в 23:11

Поделиться

Поезд Омск — Новосибирск будет ходить ежедневно из-за высокого спроса

С 19 февраля скорый поезд от Омска до Новосибирска будет курсировать ежедневно вместо двух раз в неделю. Это связано с увеличением спроса на поездки.

— Поезд отправляется из Омска в 21:46 и прибывает в Новосибирск на следующие сутки в 07:11. Время в пути — 8 часов 25 минут. С новосибирского вокзала поезд отправляется в 23:11 и прибывает на станцию назначения на следующие сутки в 06:30. Время в пути 8 часов 19 минут, — говорится в сообщении пресс-центра Западно-Сибирской железной дороги.

В поезде есть плацкартные и купейные вагоны, а также места для маломобильных пассажиров. Приобрести билет можно за 90 суток до отправления.

В апреле поезд между Омском и Новосибирском перестал ходить из-за ситуации с коронавирусом. Движение возобновилось 24 декабря.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Омсквокзалпоезд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (33)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...