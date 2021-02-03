В Новосибирске построят новый участок улицы Титова

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового участка дороги на улице Титова. Его протяженность составит 280 м .



Согласно документу, опубликованному на муниципальном портале, новая дорога будет расположена на участке от улицы Бийской до Дукача в Ленинском районе. На ней будет четыре полосы движения, общая ширина — 14 м .

Строительство этого участка и площадки для разворота транспорта входит во второй этап обустройства дороги на улице Титова. Об этом НГС сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.