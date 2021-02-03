В Новосибирске построят новый участок улицы Титова

В Новосибирске разрешили построить новый участок улицы Титова
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового участка дороги на улице Титова. Его протяженность составит
Согласно документу, опубликованному на муниципальном портале, новая дорога будет расположена на участке от улицы Бийской до Дукача в Ленинском районе. На ней будет четыре полосы движения, общая ширина —
Строительство этого участка и площадки для разворота транспорта входит во второй этап обустройства дороги на улице Титова. Об этом НГС сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
— Завершить выполнение всех мероприятий второго этапа строительства автомобильной дороги по улице Титова планируется в текущем году, — уточнили в мэрии.
В 2019 году на улице Титова открыли первый участок новой дороги.
В ноябре стало известно, что на ремонт трех дорог по нацпроекту БКАД готовы потратить