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В Новосибирске построят новый участок улицы Титова

Его протянут до улицы Дукача

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Строительство планируют закончить в этом году

Строительство планируют закончить в этом году

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В Новосибирске разрешили построить новый участок улицы Титова

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового участка дороги на улице Титова. Его протяженность составит 280 м.

Согласно документу, опубликованному на муниципальном портале, новая дорога будет расположена на участке от улицы Бийской до Дукача в Ленинском районе. На ней будет четыре полосы движения, общая ширина — 14 м.

Строительство этого участка и площадки для разворота транспорта входит во второй этап обустройства дороги на улице Титова. Об этом НГС сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Завершить выполнение всех мероприятий второго этапа строительства автомобильной дороги по улице Титова планируется в текущем году, — уточнили в мэрии.

В 2019 году на улице Титова открыли первый участок новой дороги. 700 метров обошлись бюджету в 174 миллиона рублей.

В ноябре стало известно, что на ремонт трех дорог по нацпроекту БКАД готовы потратить 422 млн рублей. Рассказываем, где его проведут.

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Ленинский районстроительство дорогдороги
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