Фура с дальнобойщиком застряла на новосибирской трассе — ее не могут завести уже второй день

В Новосибирской области застряла фура с дальнобойщиком
В Новосибирской области вчера, 24 января, около Карасука застряла груженая фура. Машина не может уехать до сих пор, вместе с ней на трассе остается 35-летний водитель. Он не хочет оставлять грузовик и ждет, когда его можно будет отремонтировать.
Как сообщила корреспонденту НГС мать водителя Ирина Дзениш, из-за сильных морозов машина, направлявшаяся из Новосибирска в Казахстан, застряла в 50 километрах от Карасука.
— У него кончилась солярка, напарник из другой машины поехал за ней, а мой сын остался один. Он уже звонит мне и говорит: «Я засыпаю», — отметила женщина.
По ее словам, к дальнобойщикам выезжала служба, но специалисты так и не смогли завести машину, отогнав ее на обочину.
Позже Ирина Дзениш пояснила, что напарник его сына подоспел с подмогой из Карасука — сейчас мужчины отогреваются во второй машине.
В региональном ТУАД отметили, что машина застряла на 341-м километре трассы К-17р.
— Для оказания помощи от подрядной организации выехали автомобиль ГАЗ и комбинированная дорожная машина. Водитель транспортного средства находится в исправном автомобиле напарника, от доставки водителя до ближайшего участка дорожных служб отказался. Повторно проверены в ночное время и утром 25 января, мужчина от эвакуации отказался. В настоящее время находится на обочине, движению транспортных средств не мешает. Выставлены предупреждающие дорожные знаки. В целях устранения неисправности направлены мобильный пункт обогрева с тепловой пушкой, — добавили в ТУАД Новосибирской области.
В новогоднюю ночь в Иркутской области спасли новосибирских дальнобойщиков, застрявших в автомобиле «Вольво» со сломанным мотором.