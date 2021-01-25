Фура с дальнобойщиком застряла на новосибирской трассе — ее не могут завести уже второй день

В Новосибирской области вчера, 24 января, около Карасука застряла груженая фура. Машина не может уехать до сих пор, вместе с ней на трассе остается 35-летний водитель. Он не хочет оставлять грузовик и ждет, когда его можно будет отремонтировать.



Как сообщила корреспонденту НГС мать водителя Ирина Дзениш, из-за сильных морозов машина, направлявшаяся из Новосибирска в Казахстан, застряла в 50 километрах от Карасука.



— У него кончилась солярка, напарник из другой машины поехал за ней, а мой сын остался один. Он уже звонит мне и говорит: «Я засыпаю», — отметила женщина.

