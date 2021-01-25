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Фура с дальнобойщиком застряла на новосибирской трассе — ее не могут завести уже второй день

Машина встала на подъезде к Карасуку

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В машине перемерзло топливо

В машине перемерзло топливо

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В Новосибирской области застряла фура с дальнобойщиком

В Новосибирской области вчера, 24 января, около Карасука застряла груженая фура. Машина не может уехать до сих пор, вместе с ней на трассе остается 35-летний водитель. Он не хочет оставлять грузовик и ждет, когда его можно будет отремонтировать.

Как сообщила корреспонденту НГС мать водителя Ирина Дзениш, из-за сильных морозов машина, направлявшаяся из Новосибирска в Казахстан, застряла в 50 километрах от Карасука.

— У него кончилась солярка, напарник из другой машины поехал за ней, а мой сын остался один. Он уже звонит мне и говорит: «Я засыпаю», — отметила женщина.

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По ее словам, к дальнобойщикам выезжала служба, но специалисты так и не смогли завести машину, отогнав ее на обочину.

На место выехали специалисты ТУАД

На место выехали специалисты ТУАД

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Позже Ирина Дзениш пояснила, что напарник его сына подоспел с подмогой из Карасука — сейчас мужчины отогреваются во второй машине.

В региональном ТУАД отметили, что машина застряла на 341-м километре трассы К-17р.

— Для оказания помощи от подрядной организации выехали автомобиль ГАЗ и комбинированная дорожная машина. Водитель транспортного средства находится в исправном автомобиле напарника, от доставки водителя до ближайшего участка дорожных служб отказался. Повторно проверены в ночное время и утром 25 января, мужчина от эвакуации отказался. В настоящее время находится на обочине, движению транспортных средств не мешает. Выставлены предупреждающие дорожные знаки. В целях устранения неисправности направлены мобильный пункт обогрева с тепловой пушкой, — добавили в ТУАД Новосибирской области.

В новогоднюю ночь в Иркутской области спасли новосибирских дальнобойщиков, застрявших в автомобиле «Вольво» со сломанным мотором.

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дальнобойщикиморозы
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