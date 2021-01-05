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Новосибирские дальнобойщики застряли в сорокаградусный мороз на трассе в Иркутской области

Мужчинам пришлось провести сутки в большегрузе со сломанным мотором

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В итоге, Новый год новосибирцы встретили в салоне заглохшего автомобиля

В итоге, Новый год новосибирцы встретили в салоне заглохшего автомобиля

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Новосибирские дальнобойщики застряли в морозы на трассе

В Иркутской области спасли новосибирских дальнобойщиков, застрявших в автомобиле «Вольво» со сломанным мотором. Инцидент произошел на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в ночь с 31 декабря на 1 января.

— Самостоятельно устранить поломку водителю большегруза и его напарнику не удалось, прогреть машину тоже. Из-за сильного мороза газ в горелке замерз, разжечь ее, чтобы согреться не получалось. Встретив праздник в кабине, мужчины попытались вызвать такси, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта — поселка Куйтун, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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Однако спустя три часа, после того, как за дальнобойщиками никто не приехал, они обратились в единую дежурную диспетчерскую службу. В итоге на помощь новосибирцам прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы.

Один из полицейских, спасших замерзающих новосибирцев

Один из полицейских, спасших замерзающих новосибирцев

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— Как оказалось, мужчины отвозили в Иркутск детское питание и столкнулись с поломкой уже на обратном пути. В ближайшее время они вернутся домой, в Новосибирск, — добавили в пресс-службе.

Двумя днями ранее другого замерзающего дальнобойщика из Новосибирска спасли на трассе в Красноярском крае — на улице на тот момент было -45 градусов.

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дальнобойщикитрасса
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