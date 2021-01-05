Новосибирские дальнобойщики застряли в сорокаградусный мороз на трассе в Иркутской области

В Иркутской области спасли новосибирских дальнобойщиков, застрявших в автомобиле «Вольво» со сломанным мотором. Инцидент произошел на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в ночь с 31 декабря на 1 января.



— Самостоятельно устранить поломку водителю большегруза и его напарнику не удалось, прогреть машину тоже. Из-за сильного мороза газ в горелке замерз, разжечь ее, чтобы согреться не получалось. Встретив праздник в кабине, мужчины попытались вызвать такси, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта — поселка Куйтун, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

