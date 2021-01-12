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Казахстан закрыл въезд в страну по трассе, которая идет через Новосибирск

Такое решение приняли из-за холодов

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Попасть в Республику Казахстан можно через другую федеральную трассу&nbsp;А320

Попасть в Республику Казахстан можно через другую федеральную трассу А320

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С сегодняшнего дня, 12 января, Казахстан закрыл въезд в страну по федеральной трассе Р-254 «Иртыш», которая проходит через Новосибирск.

На сайте «Сибуправтодора» говорится о том, что движение перекрыли со стороны Сибири из-за резкого похолодания.

Трасса проходит по очередности через следующие города: Челябинск — Курган — Петропавловск — Омск — Новосибирск.

— Перекрытие касается всех, кто намерен выехать в Республику Казахстан. По нашему участку трассы и омскому участку движение есть, но закрыт въезд в Казахстан по инициативе страны, — сообщила НГС пресс-секретарь «Сибуправтодора» Ольга Коломейцева.

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Въезд перекрыли в 10:30, его откроют после улучшения метеоусловий. Попасть в Казахстан можно по федеральной автодороге А320 через Омскую область.

В начале января замерзающего дальнобойщика из Новосибирска спасли на трассе в Красноярском крае. Это произошло, когда на улице было -45 °С.

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Казахстанпохолоданиефедеральная трасса
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