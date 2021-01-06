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Реже и меньше: как работает общественный транспорт в Рождественскую ночь

Православный мир сегодня отмечает сочельник

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В храмах необходимо соблюдать социальное дистанцирование

В храмах необходимо соблюдать социальное дистанцирование

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Перед Рождеством транспорт в Новосибирске ходит по сокращённому графику

Сегодня, 6 января, перед Рождеством в Новосибирске курсирует меньше единиц общественного транспорта. Это касается и метрополитена. При этом количество транспорта будет даже меньше, чем в выходные дни, на 20–25%.

Метро будет работать до полуночи, но составы ходят с увеличенными интервалами.

Также в ЦУГАЭТ напомнили, что по 10 января наземный пассажирский транспорт будет работать с 06:00 до 23:30.

Рождественская служба начнется 6 января в 23:55 и продлится два часа. Ранее были озвучены условия присутствия прихожан на богослужении. Среди них — дистанция 1,5–2 метра. Для этого на полу нанесена разметка в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Посетители должны быть в масках. Те, кто не поместятся в храме, могут наблюдать за происходящим через аудио- и видеотрансляцию. Помазания будут делать одноразовыми палочками.

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Проезд в метро и наземном транспорте для школьников вплоть до 10 января бесплатный. При себе необходимо иметь подтверждающий документ.

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Рождествотранспорт
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