Прощай, лето: температура в Новосибирской области опустилась до +2,7 градуса

По утрам в городе замечают туман Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В последнюю ночь лета температура в Новосибирской области опустилась до 2,7 градуса. По данным Западно-Сибирского метеоцентра, в Усть-Тарке температура опустилась до 2,4 градуса.

Источник: meteo-nso.ru/maps











В соседних от Усть-Тарки Чанах температура была 6,3 градуса. Похолодание пришло на западную часть региона. В Новосибирске на станции «Учебная» в полночь температура была +10,2 градуса. Это на 0,8 градуса меньше, чем в предыдущие сутки.

Источник: meteo-nso.ru/maps











На юго-западе региона также похолодание. В Сузуне за сутки стало на один градус холоднее. Ночью там зафиксировали +11 градусов.