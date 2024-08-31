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Лето Прощай, лето: температура в Новосибирской области опустилась до +2,7 градуса

Прощай, лето: температура в Новосибирской области опустилась до +2,7 градуса

В регионе похолодало в ночь с 30 на 31 августа

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2 комментария

По утрам в городе замечают туман

В последнюю ночь лета температура в Новосибирской области опустилась до 2,7 градуса. По данным Западно-Сибирского метеоцентра, в Усть-Тарке температура опустилась до 2,4 градуса.

В соседних от Усть-Тарки Чанах температура была 6,3 градуса. Похолодание пришло на западную часть региона. В Новосибирске на станции «Учебная» в полночь температура была +10,2 градуса. Это на 0,8 градуса меньше, чем в предыдущие сутки.

На юго-западе региона также похолодание. В Сузуне за сутки стало на один градус холоднее. Ночью там зафиксировали +11 градусов.

В Новосибирске в ближайшие три дня продолжит холодать. В городе ночные температуры опустятся до +7 градусов. Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра дали прогноз на выходные.

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Комментарии
2
Mr. President
31 августа 2024, 09:36
Не знаю не знаю, вчера шашлык на неокоме мутили пока дошть не пошёл)))
Гость
31 августа 2024, 09:55
Скоро ледяной платный городок построят + 300 р. В - 30
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