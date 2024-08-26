Дальше в лес: на выходных новосибирцы массово поехали за грибами — фото урожая

Жители Новосибирска делятся фотографиями грибов Источник: Читательница НГС











На прошедших выходных 24 и 25 августа жители Новосибирска и области массово поехали за грибами. Самым популярным местом стали Каракан, Кудряши и Спирино.

В Кудряшах водители останавливались на обочине, чтобы пойти в лес за урожаем грибов и ягод.

Такую фотографию сделал новосибирец за Кудряшами Источник: «Грибы и Грибные места Новосибирска и НСО 54 Rus»/ телеграм-канал











Как рассказывают участники группы «Грибы и грибные места Новосибирской области», грибы пошли после нескольких дней ливня. Но с урожаем прошлого года это не сравнится.

После дождей грибов стало больше Источник: «Грибы и Грибные места Новосибирска и НСО 54 Rus» / Вконтакте











Подписчица группы Олеся рассказала, что в Каракане в субботу, 24 августа, грибы были. Но за ними нужно было уходить дальше в лес.

Некоторые поехали за грибами в соседний регион Источник: «Грибы и Грибные места Новосибирска и НСО 54 Rus»/ телеграм-канал











Некоторые новосибирцы поехали за грибами в Алтайский край. Семья из трех человек собрала целую машину грибов и нашли поляну лисичек.

Как рассказал новосибирец, белый гриб сейчас сейчас радует и в основном он без червей Источник: «Грибы и Грибные места Новосибирска и НСО 54 Rus»/ телеграм-канал











Сейчас новосибирцы находят много белых грибов.

Такой урожай собрала сибирячка за час в Мошково Источник: «Грибы и Грибные места Новосибирска и НСО 54 Rus»/ телеграм-канал











Сибиряки во время тихой охоты находят и необычные грибы Источник: Читательница НГС











Грибы собирают корзинами, коробками и ведрами Источник: «Грибы и Грибные места Новосибирска и НСО 54 Rus»/ телеграм-канал

— Грибов мало, в лесу сухо, много моховиков и сыроежек, есть маслята, но мы это не берем. Вдвоём ведро белого и немного груздя собрали. Так себе прогулочка. Местные продают моховики, и белые, и лисички, и грузди, но немного и дорого, — рассказала о своей прогулке по лесу Елена.

На выходных в Мочище сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и неприятный запах.