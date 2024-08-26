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Лето Дальше в лес: на выходных новосибирцы массово поехали за грибами — фото урожая

Дальше в лес: на выходных новосибирцы массово поехали за грибами — фото урожая

Некоторые жители региона добрались до Алтая

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Жители Новосибирска делятся фотографиями грибов

На прошедших выходных 24 и 25 августа жители Новосибирска и области массово поехали за грибами. Самым популярным местом стали Каракан, Кудряши и Спирино.

В Кудряшах водители останавливались на обочине, чтобы пойти в лес за урожаем грибов и ягод.

Такую фотографию сделал новосибирец за Кудряшами

Как рассказывают участники группы «Грибы и грибные места Новосибирской области», грибы пошли после нескольких дней ливня. Но с урожаем прошлого года это не сравнится.

После дождей грибов стало больше

Подписчица группы Олеся рассказала, что в Каракане в субботу, 24 августа, грибы были. Но за ними нужно было уходить дальше в лес.

Некоторые поехали за грибами в соседний регион

Некоторые новосибирцы поехали за грибами в Алтайский край. Семья из трех человек собрала целую машину грибов и нашли поляну лисичек.

Как рассказал новосибирец, белый гриб сейчас сейчас радует и в основном он без червей

Сейчас новосибирцы находят много белых грибов.

Такой урожай собрала сибирячка за час в Мошково

Сибиряки во время тихой охоты находят и необычные грибы

Грибы собирают корзинами, коробками и ведрами

— Грибов мало, в лесу сухо, много моховиков и сыроежек, есть маслята, но мы это не берем. Вдвоём ведро белого и немного груздя собрали. Так себе прогулочка. Местные продают моховики, и белые, и лисички, и грузди, но немного и дорого, — рассказала о своей прогулке по лесу Елена.

На выходных в Мочище сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и неприятный запах.

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Комментарии
2
Гость
26 августа 2024, 09:15
А я говорил жене давай продадим Копейку и купим Ниву - вот мужик на фото купил Ниву и у него с грибами все хорошо!
Гость
26 августа 2024, 09:14
Все грибы сожрали. Неудивительно. В магазинах цены бешаные, а ростить картошку некто не хочет.
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