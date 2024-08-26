Дальше в лес: на выходных новосибирцы массово поехали за грибами — фото урожая

На прошедших выходных 24 и 25 августа жители Новосибирска и области массово поехали за грибами. Самым популярным местом стали Каракан, Кудряши и Спирино.
В Кудряшах водители останавливались на обочине, чтобы пойти в лес за урожаем грибов и ягод.
Как рассказывают участники группы «Грибы и грибные места Новосибирской области», грибы пошли после нескольких дней ливня. Но с урожаем прошлого года это не сравнится.
Подписчица группы Олеся рассказала, что в Каракане в субботу, 24 августа, грибы были. Но за ними нужно было уходить дальше в лес.
Некоторые новосибирцы поехали за грибами в Алтайский край. Семья из трех человек собрала целую машину грибов и нашли поляну лисичек.
Сейчас новосибирцы находят много белых грибов.
— Грибов мало, в лесу сухо, много моховиков и сыроежек, есть маслята, но мы это не берем. Вдвоём ведро белого и немного груздя собрали. Так себе прогулочка. Местные продают моховики, и белые, и лисички, и грузди, но немного и дорого, — рассказала о своей прогулке по лесу Елена.
На выходных в Мочище сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и неприятный запах.
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