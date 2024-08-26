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Лето Каким будет декабрь: изучаем приметы погоды на 26 августа

Каким будет декабрь: изучаем приметы погоды на 26 августа

В народе эта дата получила сразу два названия

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Если кошка 26 августа ленивая и вялая — будет малоснежная зима

В православном календаре 26 августа — день памяти святых Максима Исповедника и Тихона Задонского. В народе эта дата имеет сразу два названия — Максимов день и Тихон Страстной. НГС выяснил, в какие существуют народные приметы на этот день.

Если 26 августа небо будет затянуто тучами, а воздух будет влажным и прохладным, то, согласно народным приметам, первый месяц зимы — декабрь — ожидается холодным и снежным. Обильные осадки являются надежным предвестником затяжной и суровой зимы.

Напротив, если 26 августа выдастся теплым и солнечным днем, с ясным безоблачным небом, то и декабрь, вероятно, будет радовать нас мягкими температурами и обилием солнечных дней. В народе говорят, что «сухое и ясное лето предвещает мягкую зиму».

Также стоит обратить внимание на поведение животных. Если 26 августа птицы будут активно собирать корм и устраивать гнезда, это может свидетельствовать о грядущих холодах. В то же время, если мелкие зверьки, например, кошки, будут вяло перемещаться, не проявляя особой активности, можно рассчитывать на теплую и малоснежную зиму.

Ранее погодные сервисы составили прогноз на предстоящий сентябрь в Новосибирске.

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