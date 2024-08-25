Дожди и +17 градусов: что ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы погодных сервисов

Стоит одеваться потеплее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в конце августа ожидается похолодание и дожди. Изучаем прогнозы погодных сервисов на рабочую неделю.

Гидрометцентр обещает лишь один день без дождей — четверг, 29 августа. В остальные дни будут осадки. В среднем температура днем будет колебаться в пределах +19…+23 градусов, ночью около +11…+14 градусов.

Зонтики придется носить с собой почти всю неделю Источник: meteoinfo.ru











Сервис «Яндекс.Погода» дает более пессимистичный прогноз. В понедельник и вторник, 26 и 27 августа, в светлое время суток ожидается +17 градусов, в темное +13 градусов. Вторая половина недели будет чуть теплее. Днем около +19…+22 градуса, ночью +13…+15 градусов. Осень начнется с холодного дня. 1 сентября будет в дневные часы +14 градусов.

В начале недели будет прохладно Источник: NGS.ru +79231570000











Gismeteo прогнозирует дождливую неделю и холодное начало осени. С 26 по 28 августа в светлое время суток будет +18…+20 градусов, в темное +13…+14 градусов. Самый теплый день — 29 августа. Тогда воздух прогреется до +22 градусов. Затем опять будет похолодание.

Самым теплым днем будет четверг, 29 августа Источник: gismeteo.ru











До наступления осени осталась неделя. Погодные сервисы уже составили предварительный прогноз на сентябрь.