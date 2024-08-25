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Лето Семь кругов сада Огромный баклажан и гигантская тыква: новосибирские дачники похвастались урожаем — впечатляющие фото

Огромный баклажан и гигантская тыква: новосибирские дачники похвастались урожаем — впечатляющие фото

Овощи у сибиряков удались на славу!

793
10 комментариев

Август — время пожинать плоды

Новосибирцам в этом году удалось вырастить отличный урожая. Своими успехами они поделились с НГС.

Смотрим на огромные овощи и впечатляющие фрукты.

Нашу подборку открывает огромный баклажанам от читательницы НГС Ирина. Такой гигант может накормить всю семью.

Баклажан впечатляет

Сибирская дынька

У читательницы НГС выросла огромная тыква. Ее вес около 25-30 килограммов. Девушка признается, что особо за растением не ухаживала и жаркое сибирское лето сделало свое дело.

Что же делать с такой большой тыквой?

Жительница Новосибирска Елена сняла впечатляющий урожай томатов и перцев. Они разного размера и сорта.

Помидоры выглядят аппетитно

Какие крепкие перцы получились!

Спелый сибирский виноград

Многие дачницы уже приступили к заготовкам на зиму.

Вот это хозяйка потрудилась!

Овощи важно правильно сохранить

В августе нужно успевать не только собирать и обрабатывать урожай, но еще и заботиться о растениях. Если грамотно и вовремя вносить необходимые подкормки, то плодоношение можно продлить до поздней осени.

Вы собрали необычный урожай? Присылайте свои фото и видео!

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
11
Марго. Вредная
25 августа 2024, 13:53
В этом году урожай практически у всех не удался. То майский холод, то летняя жара. Выросло, но мало.
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
25 августа 2024, 13:54
У нас нету помидор. Нивыросли. Тётка с мытыми помидорами дай пять банок. Ты нас оч. выручишь😒
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