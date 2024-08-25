Огромный баклажан и гигантская тыква: новосибирские дачники похвастались урожаем — впечатляющие фото

Новосибирцам в этом году удалось вырастить отличный урожая. Своими успехами они поделились с НГС.
Смотрим на огромные овощи и впечатляющие фрукты.
Нашу подборку открывает огромный баклажанам от читательницы НГС Ирина. Такой гигант может накормить всю семью.
У читательницы НГС выросла огромная тыква. Ее вес около 25-30 килограммов. Девушка признается, что особо за растением не ухаживала и жаркое сибирское лето сделало свое дело.
Жительница Новосибирска Елена сняла впечатляющий урожай томатов и перцев. Они разного размера и сорта.
Многие дачницы уже приступили к заготовкам на зиму.
В августе нужно успевать не только собирать и обрабатывать урожай, но еще и заботиться о растениях. Если грамотно и вовремя вносить необходимые подкормки, то плодоношение можно продлить до поздней осени.
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.