Огромный баклажан и гигантская тыква: новосибирские дачники похвастались урожаем — впечатляющие фото

Август — время пожинать плоды Источник: читательницы НГС Ирина, Елена











Новосибирцам в этом году удалось вырастить отличный урожая. Своими успехами они поделились с НГС.

Смотрим на огромные овощи и впечатляющие фрукты.

Нашу подборку открывает огромный баклажанам от читательницы НГС Ирина. Такой гигант может накормить всю семью.

Баклажан впечатляет Источник: читательница НГС Ирина

Сибирская дынька Источник: Евгения / Telegram

У читательницы НГС выросла огромная тыква. Ее вес около 25-30 килограммов. Девушка признается, что особо за растением не ухаживала и жаркое сибирское лето сделало свое дело.

Что же делать с такой большой тыквой? Источник: читательница НГС Александра











Жительница Новосибирска Елена сняла впечатляющий урожай томатов и перцев. Они разного размера и сорта.

Помидоры выглядят аппетитно Источник: Елена / Telegram











Какие крепкие перцы получились! Источник: Елена / Telegram











Спелый сибирский виноград Источник: Ольга / Telegram











Многие дачницы уже приступили к заготовкам на зиму.

Вот это хозяйка потрудилась! Источник: Елена / Telegram











Овощи важно правильно сохранить Источник: Евгения / Telegram











В августе нужно успевать не только собирать и обрабатывать урожай, но еще и заботиться о растениях. Если грамотно и вовремя вносить необходимые подкормки, то плодоношение можно продлить до поздней осени.