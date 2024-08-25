«Ничем не хуже Швейцарии»: россияне вернулись с Алтая и поделились впечатлениями

В последние годы многие стремятся отдохнуть на Алтае. Популярность региона выросла в разы. NGS55.RU пообщался с двумя супружескими парами, которые ездят в республику каждый год, и поинтересовался у них, что именно там нравится и какие места стоить посетить.
Телецкое озеро
Супруги из Омска, журналисты Виктория и Анатолий, стараются ездить на Алтай каждый год. Такой отдых позволяет отвлечься от городской суеты, зарядиться энергией и получить вдохновение.
— Когда первый раз поехали на Алтай, у меня захватывало дух. Чем дальше ехали, тем выше становились горы и менялась природа. Удивительно! Я запомнила эти эмоции на всю жизнь. Приезжала сюда уже несколько раз, но всё равно не перестаю восторгаться природой, она здесь уникальная, — рассказывает Виктория.
Второй год подряд супруги проводят отпуск на Телецком озере. Оно — второй по величине бассейн пресной воды после Байкала и одно из самых посещаемых мест на Алтае. Тут множество развлечений: прогулки на катере, сплавы, рыбалка. Любители экстрима могут полетать на параплане.
На противоположных берегах озера находятся два поселка — Артыбаш и Иогач.
Недалеко от Артыбаша есть гора Тилан-Туу со смотровой площадкой. Туристы ездят сюда на автомобилях, некоторые предпочитают добираться пешком — в этом случае подъем в гору займет около часа. Можно подняться и на лошади. Со смотровой площадки открывается вид на берег Телецкого озера, впадающую в него реку Бию, поселки Артыбаш и Иогач. Неподалеку от Тилан-Туу есть каскадные водопады, а также родник Серебряный источник.
Чем заняться на озере?
Самое популярное развлечение в Артыбаше и Иогаче — прогулка на катере. Путь от северного до южного края займет около 5–6 часов в зависимости от скорости лодки. На юге озера нет туристических баз и поселений, поэтому жить там можно только в палатках.
— По пути на юг Телецкого есть несколько водопадов, вход на них платный, но не дороже 200 рублей. Советую их посмотреть. Мы не хотели добираться до юга озера и поэтому поплыли на теплоходе «Пионер Алтая». Он ходит каждый день — примерно до середины озера и заезжает на три водопада. Билет стоит тысячи три, но аренда катера выйдет гораздо дороже. Единственный минус «Пионера» — большое количество людей. Чуть ли не 100 человек помещается. Садишься любоваться природой, но перед глазами постоянно кто-то мельтешит, — рассказывает Виктория.
Неподалеку от Телецкого озера есть гора Какуя, на которой оборудован горнолыжный курорт. Летом там можно прокатиться на подъемнике до смотровой площадки и, находясь на одном уровне с облаками, выпить чашку кофе. Стоимость прогулки обойдется в 800 рублей.
— Мы поднимались в дождь, но всё равно было красиво. Наверху горы есть обустроенная зона с кафешками, где можно выпить или перекусить. Иногда облака полностью закрывают вид на горы, но, когда рассеиваются, вид, будто из сказки, — говорит Анатолий.
Горы и перевалы
Другая супружеская пара, тоже из Омска, — учительница Татьяна и предприниматель Алексей. Они любовались красотами уже по пути из Бийска. Дорога, которая идет до монгольской границы, называется Чуйский тракт. Она включена в список самых красивых трасс мира. На Чуйском тракте находится курорт Манжерок, который активно развивается в последние годы.
Туристы могут прокатиться на подъемнике на вершину горы Малая Синюха. Стоимость поездки начинается от 1000 рублей. Неподалеку от Манжерока — гора Чертов палец и Тавдинские пещеры. Если первый объект можно посетить бесплатно, то за вход во второй придется заплатить. Также неподалеку от Манжерока есть несколько источников.
— Чем дальше едешь по Чуйскому тракту к границе с Монголией, тем меньше становится туристических баз. Но и природа другая, там настоящие горы, совсем ближе к границе — уже со снежными вершинами. Мало обустроенных мест для туристов, можно сказать, дикарем едешь. Но есть вариант остановиться где-то возле Манжерока и просто поехать дальше по Чуйскому любоваться видами, а затем приехать обратно, — делится опытом Татьяна.
Первый автомобильный перевал на Чуйском тракте — Семинский. Его высота достигает 1717 метров. Некоторые туристы уверены, что настоящий Алтай начинается именно после этого перевала.
— Это необычайно красиво, кстати, хорошая дорога. Разумеется, уши закладывает очень сильно, когда поднимаешься или спускаешься по дороге. Мы ехали на перевал, когда было +30, но вышли наверху, и без кофты стоять было просто невозможно, — продолжает Татьяна.
«Информационный детокс»
После Семинского перевала идет Чике-Таман, он ниже Семинского (1295 метров), но вид со смотровой площадки впечатляет не меньше.
После Чике-Тамана идет Улаганский перевал, затем перевал Кату-Ярык, но здесь проехать смогут уже не все: дорога грунтовая и узкая. Такая же дорога на следующем перевале — Теплый ключ.
— Мы в первый раз ездили в этом году на Алтай. Поехали всей семьей на машине. Оказались в полном восторге, обидно даже стало, что всю жизнь в Омске прожил и не пользовался тем, что рядом есть такое место. Связь работает не везде, про интернет вообще молчу. С одной стороны, это не всегда хорошо, мало ли что на дороге случится, все-таки серпантины сплошные. Но, с другой стороны, информационный детокс полнейший. Прям разгружаешься и замедляешься в моменте. Считаю, что Алтай ничем не хуже той же Швейцарии, — уверен Алексей.
Куда еще стоит заглянуть?
Неподалеку от села Акташ находится гейзерное озеро, которое привлекает туристов необычным цветом и узорами. Водоем не слишком большой, а глубина и вовсе не достигает и двух метров. Узоры на поверхности создают термальные источники на дне озера. Зимой озеро не покрывается льдом.
Возле поселка Ортолык и села Бельтир находится «земной Марс»: горы желтого, оранжевого и красного цветов. Эта местность напоминает другую планету и не зря получила такое название.
Излюбленное место туристов — ГЭС и Чемальский парк. Отдыхающие рекомендуют заглянуть на древний остров Патмос, на котором построена церковь. Попасть на него можно только по подвесному мосту, который протянут над Катунью.
Как добраться?
Если есть желание путешествовать на автомобиле, удобнее всего добраться до Омска и ехать уже оттуда.
Относительная близость Республики Алтай позволяет омичам отправиться в путешествие на своем автомобиле. Обычно путь из Омска до Горно-Алтайска занимает в среднем 10–12 часов. Этот город является отправной точкой для туристов. Можно отдохнуть здесь от дороги, а после двигаться дальше.
Путешествие на автомобиле позволит быть мобильными и посетить сразу несколько мест. Для тех, у кого нет машины, тоже есть несколько вариантов. Добраться до Горно-Алтайска можно на самолете, с прошлого года из Омска запустили прямые рейсы. Самолеты летают два раза в неделю — по вторникам и субботам, а билет обойдется всего в 5,5 тысячи рублей. Несомненный плюс этого варианта — экономия времени: в пути придется провести всего 1,5 часа.
Также на Алтай ездят автобусы. Они отправляются по субботам и четвергам от СКК им. Блинова. Стоимость билетов начинается от 3 тысяч в одну сторону и зависит от дня недели, в который совершается поездка, а также от того, покупаете ли вы обратный билет. Это самый дешевый вариант, но в пути придется провести около 18 часов.
Еще один вариант добраться до Алтая — поезд, на котором можно доехать до Барнаула или Бийска, а далее отправиться в путь на местных автобусах или маршрутках.