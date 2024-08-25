«Ничем не хуже Швейцарии»: россияне вернулись с Алтая и поделились впечатлениями

Природа Алтая никого не оставляет равнодушным Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











В последние годы многие стремятся отдохнуть на Алтае. Популярность региона выросла в разы. NGS55.RU пообщался с двумя супружескими парами, которые ездят в республику каждый год, и поинтересовался у них, что именно там нравится и какие места стоить посетить.

Телецкое озеро

Вода в озере холодная Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Супруги из Омска, журналисты Виктория и Анатолий, стараются ездить на Алтай каждый год. Такой отдых позволяет отвлечься от городской суеты, зарядиться энергией и получить вдохновение.



— Когда первый раз поехали на Алтай, у меня захватывало дух. Чем дальше ехали, тем выше становились горы и менялась природа. Удивительно! Я запомнила эти эмоции на всю жизнь. Приезжала сюда уже несколько раз, но всё равно не перестаю восторгаться природой, она здесь уникальная, — рассказывает Виктория.

Второй год подряд супруги проводят отпуск на Телецком озере. Оно — второй по величине бассейн пресной воды после Байкала и одно из самых посещаемых мест на Алтае. Тут множество развлечений: прогулки на катере, сплавы, рыбалка. Любители экстрима могут полетать на параплане.

На противоположных берегах озера находятся два поселка — Артыбаш и Иогач.

Прогулка на катере по Телецкому озеру в одну сторону занимает в среднем 5–6 часов Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Недалеко от Артыбаша есть гора Тилан-Туу со смотровой площадкой. Туристы ездят сюда на автомобилях, некоторые предпочитают добираться пешком — в этом случае подъем в гору займет около часа. Можно подняться и на лошади. Со смотровой площадки открывается вид на берег Телецкого озера, впадающую в него реку Бию, поселки Артыбаш и Иогач. Неподалеку от Тилан-Туу есть каскадные водопады, а также родник Серебряный источник.

Такой вид открывается со смотровой площадки Тилан-Туу Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Смотреть с такой высоты даже немного страшно Источник: предоставлено читателем NGS55.RU

Чем заняться на озере?

Самое популярное развлечение в Артыбаше и Иогаче — прогулка на катере. Путь от северного до южного края займет около 5–6 часов в зависимости от скорости лодки. На юге озера нет туристических баз и поселений, поэтому жить там можно только в палатках.

— По пути на юг Телецкого есть несколько водопадов, вход на них платный, но не дороже 200 рублей. Советую их посмотреть. Мы не хотели добираться до юга озера и поэтому поплыли на теплоходе «Пионер Алтая». Он ходит каждый день — примерно до середины озера и заезжает на три водопада. Билет стоит тысячи три, но аренда катера выйдет гораздо дороже. Единственный минус «Пионера» — большое количество людей. Чуть ли не 100 человек помещается. Садишься любоваться природой, но перед глазами постоянно кто-то мельтешит, — рассказывает Виктория.

«Пионер Алтая» возит туристов уже много лет Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Возле водопадов всегда многолюдно Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Неподалеку от Телецкого озера есть гора Какуя, на которой оборудован горнолыжный курорт. Летом там можно прокатиться на подъемнике до смотровой площадки и, находясь на одном уровне с облаками, выпить чашку кофе. Стоимость прогулки обойдется в 800 рублей.

— Мы поднимались в дождь, но всё равно было красиво. Наверху горы есть обустроенная зона с кафешками, где можно выпить или перекусить. Иногда облака полностью закрывают вид на горы, но, когда рассеиваются, вид, будто из сказки, — говорит Анатолий.

Источник: Yandex.ru / map-constructor

Горы и перевалы

Другая супружеская пара, тоже из Омска, — учительница Татьяна и предприниматель Алексей. Они любовались красотами уже по пути из Бийска. Дорога, которая идет до монгольской границы, называется Чуйский тракт. Она включена в список самых красивых трасс мира. На Чуйском тракте находится курорт Манжерок, который активно развивается в последние годы.

Туристы могут прокатиться на подъемнике на вершину горы Малая Синюха. Стоимость поездки начинается от 1000 рублей. Неподалеку от Манжерока — гора Чертов палец и Тавдинские пещеры. Если первый объект можно посетить бесплатно, то за вход во второй придется заплатить. Также неподалеку от Манжерока есть несколько источников.

Такие виды открываются с подъемника в Манжероке Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Вот и карта для наглядности Источник: Yandex.ru / map-constructor

— Чем дальше едешь по Чуйскому тракту к границе с Монголией, тем меньше становится туристических баз. Но и природа другая, там настоящие горы, совсем ближе к границе — уже со снежными вершинами. Мало обустроенных мест для туристов, можно сказать, дикарем едешь. Но есть вариант остановиться где-то возле Манжерока и просто поехать дальше по Чуйскому любоваться видами, а затем приехать обратно, — делится опытом Татьяна.

На дорогах часто можно встретить коров Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Первый автомобильный перевал на Чуйском тракте — Семинский. Его высота достигает 1717 метров. Некоторые туристы уверены, что настоящий Алтай начинается именно после этого перевала.



— Это необычайно красиво, кстати, хорошая дорога. Разумеется, уши закладывает очень сильно, когда поднимаешься или спускаешься по дороге. Мы ехали на перевал, когда было +30, но вышли наверху, и без кофты стоять было просто невозможно, — продолжает Татьяна.

«Информационный детокс»

После Семинского перевала идет Чике-Таман, он ниже Семинского (1295 метров), но вид со смотровой площадки впечатляет не меньше.

Ну какой вид! Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











После Чике-Тамана идет Улаганский перевал, затем перевал Кату-Ярык, но здесь проехать смогут уже не все: дорога грунтовая и узкая. Такая же дорога на следующем перевале — Теплый ключ.



— Мы в первый раз ездили в этом году на Алтай. Поехали всей семьей на машине. Оказались в полном восторге, обидно даже стало, что всю жизнь в Омске прожил и не пользовался тем, что рядом есть такое место. Связь работает не везде, про интернет вообще молчу. С одной стороны, это не всегда хорошо, мало ли что на дороге случится, все-таки серпантины сплошные. Но, с другой стороны, информационный детокс полнейший. Прям разгружаешься и замедляешься в моменте. Считаю, что Алтай ничем не хуже той же Швейцарии, — уверен Алексей.

На некоторых дорогах не проехать на обычном автомобиле



Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Источник: Yandex.ru / map-constructor

Куда еще стоит заглянуть?

Неподалеку от села Акташ находится гейзерное озеро, которое привлекает туристов необычным цветом и узорами. Водоем не слишком большой, а глубина и вовсе не достигает и двух метров. Узоры на поверхности создают термальные источники на дне озера. Зимой озеро не покрывается льдом.

Озеро будто из сказки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Возле поселка Ортолык и села Бельтир находится «земной Марс»: горы желтого, оранжевого и красного цветов. Эта местность напоминает другую планету и не зря получила такое название.

Прогулка по другой планете Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Излюбленное место туристов — ГЭС и Чемальский парк. Отдыхающие рекомендуют заглянуть на древний остров Патмос, на котором построена церковь. Попасть на него можно только по подвесному мосту, который протянут над Катунью.

Катунь меняет свой цвет в зависимости от времени года Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Источник: Yandex.ru / map-constructor

Как добраться?

Если есть желание путешествовать на автомобиле, удобнее всего добраться до Омска и ехать уже оттуда.

Относительная близость Республики Алтай позволяет омичам отправиться в путешествие на своем автомобиле. Обычно путь из Омска до Горно-Алтайска занимает в среднем 10–12 часов. Этот город является отправной точкой для туристов. Можно отдохнуть здесь от дороги, а после двигаться дальше.

Путешествие на автомобиле позволит быть мобильными и посетить сразу несколько мест. Для тех, у кого нет машины, тоже есть несколько вариантов. Добраться до Горно-Алтайска можно на самолете, с прошлого года из Омска запустили прямые рейсы. Самолеты летают два раза в неделю — по вторникам и субботам, а билет обойдется всего в 5,5 тысячи рублей. Несомненный плюс этого варианта — экономия времени: в пути придется провести всего 1,5 часа.

Погода на Алтае весьма переменчива Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Также на Алтай ездят автобусы. Они отправляются по субботам и четвергам от СКК им. Блинова. Стоимость билетов начинается от 3 тысяч в одну сторону и зависит от дня недели, в который совершается поездка, а также от того, покупаете ли вы обратный билет. Это самый дешевый вариант, но в пути придется провести около 18 часов.

