Сильный дождь и град: новосибирцев предупредили о непогоде — прогноз Гидрометцентра России

Осадки со штормовым ветром сохранятся все выходные Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Синоптики предупреждают жителей Новосибирской области об ухудшении погоды на выходных. В регионе ожидаются дожди с градом и грозами.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, неблагоприятные погодные явления придут в Новосибирскую область в ближайшие сутки.

— 24-25 августа в Новосибирской области сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

О непогоде также предупреждает смс-рассылка от МЧС Источник: МЧС Новосибирской области











По данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на субботу, 24 августа, ожидаются кратковременные дожди, грозы, по западу области — сильные ливни. В ночные часы температура составит +16 градусов, днем в отдельных районах прогнозируется град. Температура будет колебаться от +23 до +28 градусов. При дождях и грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 19 м/с.

В ночь на воскресенье, 25 августа, ночью ожидаются дожди, температура составит +15 градусов. Днем ожидаются грозы, сильные дожди и град. При грозах также ожидается шквалистое усиление ветра до 21 метра в секунду.

Ранее мы изучили прогнозы сервисов о погоде в Новосибирске на сентябрь. В первом осеннем месяце температура опустится до -4 градусов, дожди будут идти практически ежедневно.