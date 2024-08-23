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Лето Сильный дождь и град: новосибирцев предупредили о непогоде — прогноз Гидрометцентра России

Сильный дождь и град: новосибирцев предупредили о непогоде — прогноз Гидрометцентра России

Ожидается усиление ветра до 20 м/с

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12 комментариев

Осадки со штормовым ветром сохранятся все выходные

Синоптики предупреждают жителей Новосибирской области об ухудшении погоды на выходных. В регионе ожидаются дожди с градом и грозами.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, неблагоприятные погодные явления придут в Новосибирскую область в ближайшие сутки.

— 24-25 августа в Новосибирской области сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

О непогоде также предупреждает смс-рассылка от МЧС

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на субботу, 24 августа, ожидаются кратковременные дожди, грозы, по западу области — сильные ливни. В ночные часы температура составит +16 градусов, днем в отдельных районах прогнозируется град. Температура будет колебаться от +23 до +28 градусов. При дождях и грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 19 м/с.

В ночь на воскресенье, 25 августа, ночью ожидаются дожди, температура составит +15 градусов. Днем ожидаются грозы, сильные дожди и град. При грозах также ожидается шквалистое усиление ветра до 21 метра в секунду.

Ранее мы изучили прогнозы сервисов о погоде в Новосибирске на сентябрь. В первом осеннем месяце температура опустится до -4 градусов, дожди будут идти практически ежедневно.

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Комментарии
12
mirror
23 августа 2024, 19:53
Ключевое слово во всех прогнозах гидрометцентра - МЕСТАМИ. Эти места непонятно где в основном, потом приходят сводки из Баганского или Мошковского района. А ещё, точечно, в каком-то садово-огородном обществе градом побивает урожай, точечно, как застройка в городе.
Голая правда
23 августа 2024, 19:04
Хорошо бы завтра был дождь с самого утра. И посильнее. Тогда на набережной не будет адского шума от музыки и аттракционов, и можно будет спокойно погулять, отдохнуть.
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