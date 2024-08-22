К Новосибирской области приближаются сильные дожди

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и грозы. Прогноз составил Гидрометцентр России.
— 23-24 августа в Омской, Новосибирской областях сильный дождь, гроза, — говорится в прогнозе на сайте.
В соседней Кемеровской области 22 и 24 августа тоже возможен сильный дождь и гроза.
По прогнозу «Западно-Сибирского УГМС», 23 августа в Новосибирской области ночные температуры составят +7…+12 градусов, местами до +17 градусов. Дневные +17…+22 градуса, местами +27 градусов. Ночью преимущественно без осадков, в западной части региона местами кратковременные дожди. В отельных районах сильные дожди, на юго-востоке небольшие дожди. Местами грозы.
24 августа, в субботу, в Новосибирской области прогнозируют ночные температуры от +11 до +16 градусов, дневные от +17 до +22 градусов, местами +27 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди.
Накануне синоптики составили прогноз погоды для Новосибирска на ближайшие дни. Температура днем может подняться до +26 градусов.
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