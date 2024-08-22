НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 746мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95

К Новосибирской области приближаются сильные дожди

Долги мэрии Новосибирска
Почему таксисты прячутся
Сибиряки готовят детей к школе
Народ, которому 20000 лет
Астрофотограф против астрологов
Мы в Telegram
Лето К Новосибирской области приближаются сильные дожди

К Новосибирской области приближаются сильные дожди

Они возможны на этой неделе

3 167
4 комментария

Лучше не забывать зонтики дома в ближайшие дни

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и грозы. Прогноз составил Гидрометцентр России.

— 23-24 августа в Омской, Новосибирской областях сильный дождь, гроза, — говорится в прогнозе на сайте.

В соседней Кемеровской области 22 и 24 августа тоже возможен сильный дождь и гроза.

По прогнозу «Западно-Сибирского УГМС», 23 августа в Новосибирской области ночные температуры составят +7…+12 градусов, местами до +17 градусов. Дневные +17…+22 градуса, местами +27 градусов. Ночью преимущественно без осадков, в западной части региона местами кратковременные дожди. В отельных районах сильные дожди, на юго-востоке небольшие дожди. Местами грозы.

24 августа, в субботу, в Новосибирской области прогнозируют ночные температуры от +11 до +16 градусов, дневные от +17 до +22 градусов, местами +27 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди.

Накануне синоптики составили прогноз погоды для Новосибирска на ближайшие дни. Температура днем может подняться до +26 градусов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Погода Дождь Ливень Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
22 августа 2024, 11:29
Приближаются - они еще и не уходили)
Гость
22 августа 2024, 11:22
Задолбали дожди!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Катерина,31

Nikitos,41

Марина,50

Елена,39

Татьяна,45

Максим,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление