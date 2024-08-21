Дождь и туман: в Новосибирске ждут похолодания до +11 градусов

Утром 22 августа в Новосибирске возможен туман Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие дни температура может опуститься до +11 градусов. Также синоптики «Западно-Сибирского УГМС» прогнозируют небольшие дожди.

В четверг, 22 августа преимущественно без осадков, в первой половине ночи местами небольшой дождь. Ночью температура составит +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса. Ветер западный с переходом на южный силой 3-8 м/с. Ночью и утром местами возможен туман.

23 августа также преимущественно без осадков, ближе к вечеру синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов. Ветер юго-восточный ночью силой 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

24 августа местами ожидаются кратковременные дожди и гроза. Ночью температура опустится до +14…+16 градусов, днем она составит +23…+25 градусов. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с с усилением до 14 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

— Пока заморозки не ожидаются, несмотря на то, что после 27 августа похолодает, температура ночью опустится до +7…+13 градусов, днем +16…+24 градусов. В конце августа тоже пока не ждем, до 30 августа температуры стабильные, и не приходит с севера более прохладный воздух, — отметила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Накануне новосибирские синоптики составили прогноз на третью декаду августа. В регионе возможно потепление до +28 градусов.