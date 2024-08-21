Жара — к долгому бабьему лету, а если нет: изучаем приметы погоды на 21 августа

По погоде на 21 августа составляли прогноз на осень и зиму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По народному календарю 21 августа отмечается день Мирона Ветрогона. В старину по этому дню составляли прогноз погоды на осень и зиму. Подробнее о приметах на эту дату.

Какая погода в этот день — таким и будет весь январь.

Если вода в водоемах в полдень тихая, значит, осень будет спокойная, а зима мягкая.

Сыреют домашние вещи — быть дождю.

Роза с утра не раскрывает своих бутонов — к ненастью. Хвоя лиственницы сжимается, кажется округлой — к дождю.

Жаркая погода в этот день — к долгому бабьему лету. За окном дождливо — к ненастной осени.

Также яркий, красочный, хорошо запоминающийся сон в ночь на 21 августа может сбыться уже в ближайшее время. А вот обращать внимание на смутные сны, непонятные, странные, которые плохо запомнились, не нужно.

Ранее мы изучили данные погодных сервисов и составили предварительный прогноз на сентябрь в Новосибирске. К концу месяца температура в городе может опуститься ниже 0 градусов.