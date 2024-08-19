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Лето Крупный град выпал в городе Обь — непогода надвигается на Новосибирск

Крупный град выпал в городе Обь — непогода надвигается на Новосибирск

Стоит приготовить зонтики

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2 комментария

Местные жители делают фото градин в Оби

Под Новосибирском в городе Обь выпал крупный град. Фото в редакцию присылают читатели НГС. На снимке видно, что диаметр градины около сантиметра.

Непогода достаточно быстро придет и в Новосибирск, предупредили синоптики.

— Сейчас в районе Толмачево туча. Есть вероятность града и в Новосибирске, потому что облака грозовые. Ожидается в городе кратковременный дождь и гроза, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

В поселке Рыбачий тоже град

Вторая декада августа в Новосибирской области оказалась по температуре выше нормы.

У вас затопило двор? Начался град? Присылайте свои фото и видео в редакцию!

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
2
KingLEV
19 августа 2024, 15:28
Прохладно, хорошо...
я111я
19 августа 2024, 15:27
не туда отправил стихи! звиняйте! Не барабаны ли стучат За голубыми окнами? Июльский град, июльский град Идёт завесой плотною. Идёт с дождём – и с тополей Срывает листья с ветками. .................................................. Бурлит за окнами вода, И ветер надрывается, И боль острее, чем всегда, У сердца просыпается. Темнеет даль, грустнеет взгляд, А сердце так и мечется... ...Стучится в окна белый град, А до зимы три месяца... (А.Сорокин, сибирский поэт).
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