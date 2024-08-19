Крупный град выпал в городе Обь — непогода надвигается на Новосибирск

Под Новосибирском в городе Обь выпал крупный град. Фото в редакцию присылают читатели НГС. На снимке видно, что диаметр градины около сантиметра.
Непогода достаточно быстро придет и в Новосибирск, предупредили синоптики.
— Сейчас в районе Толмачево туча. Есть вероятность града и в Новосибирске, потому что облака грозовые. Ожидается в городе кратковременный дождь и гроза, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».
Вторая декада августа в Новосибирской области оказалась по температуре выше нормы.
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