Съездить на море и не разориться. Ищем места, где бархатный сезон в России обойдется дешевле всего

Есть места на Черном море, где побывать хочется, но вот вопрос — стоит ли того? Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Российские туристы массово жалуются на резкое увеличение цен на проживание на курортах в этом сезоне. Общественники даже написали обращение в Минэкономразвития РФ. Проблема особенно остро ощущается в Краснодарском крае, Калининградской области и на Байкале. Путешественники сообщают, что цены часто завышены, а качество услуг не всегда соответствует минимальным стандартам . Причем растет не только стоимость проживания, но и цены на авиабилеты по России.

Глава комитета по бюджетной политике Совета Федерации Андрей Кутепов направил письмо вице-премьеру Виталию Савельеву с предложениями, как замедлить рост стоимости авиаперевозок по России. Сенатор предлагает, в частности, ввести госрегулирование и ограничить маржу авиакомпаний, чтобы сдержать рост тарифов. Однако представители отрасли считают эту меру вредной.



Но, как говорят эксперты, есть сомнения, что вмешательство государства во внутренние процессы авиакомпаний (как, впрочем, и в свободное ценообразование на курортную недвижимость) приведет к чему-то хорошему. Авиакомпании, например, могут столкнуться с сокращением маршрутной сети, ограничением продажи дешевых билетов и дефицитом.



Кроме того, скоро начнется низкий сезон. Искусственное ограничение предельной рентабельности как авиакомпаний, так и владельцев жилья у моря приведет к одному эффекту — росту цен в низкий сезон, поскольку бизнес не успеет окупить свои издержки в высокий сезон.



Так будет ли отдых в России когда-нибудь доступным? Этот вопрос MSK1.RU обсудил в беседе с руководителем туристической фирмы «ИДНИ» Андреем Клопотовичем.



— Сейчас всех туристов, конечно, волнует один вопрос: куда поехать, чтобы не влезать в долги на ближайшие несколько лет?



— Решение этой задачи усложняется тем, что сейчас всё подорожало, и в первую очередь — питание и бензин. А раз подорожал бензин — будет дорожать всё.



Вообще, для ответа на этот вопрос мы сперва должны спросить себя: «А что же мы хотим? И чем готовы поступиться?» Если вы готовы прожить весь отпуск, питаясь чипсами и дошираком, то можно найти отели на базе завтрака (очень скромного, конечно) даже в нашем дорогущем Сочи. Конечно, это будет совсем не первая линия на берегу моря, до моря придется идти или даже ехать на автобусе, но найти можно.



— А насколько вообще реально в Сочи сэкономить на питании?



— Питаться на курортах в кафе очень дорого, поэтому вопрос питания нужно оговаривать заранее. Но без питания — это не приговор. Если нет требования, чтобы отель имел определенное количество звезд, то найти размещение меньше трех звезд и с питанием — это реально.



Бывалые туристы говорят: «Питание "шведский стол" нам совсем не обязательно!» Правильно говорят: сейчас отели научились на «шведском столе» экономить. Формулу «4 горячих блюда» выполнить совсем не сложно: порезать кусочками сосиски, колбасу, а гарниры — каша гречневая и макароны. Закуски: порезанная капуста, морковь, отварная свекла.



Словом, ставятся все самые дешевые продукты. А если питание не «шведский стол», то подавать нужно кусок мяса. Да и на «шведском столе» объем может быть ограничен так, чтобы на всех не хватило, — нужно бежать, чтобы быть первым.



Сейчас есть отели, которые предоставляют питание комплексное или с небольшим выбором, которое приближено к домашнему — достаточно сытно, вкусно и приемлемо для желудка.



— Стоит ли, как думаете, гнаться за тем, чтобы сочинский отель был обязательно на первой линии?



— Первая линия на берегу моря, конечно, всегда дорогая. Береговая линия небольшая, а желающих окунуться в море много. Так не только у нас, но и за границей. Если же вы берете отель не вблизи моря, то и цены ниже. Даже в Турции отель на горе — так, что до него нужно подниматься на фуникулере, — обойдется недорого. Но только в том случае, если отель сам предоставляет бесплатный проезд на фуникулере. В Турции фуникулер не дешевый.



Словом, отель, не имеющий категории 3 звезды, с питанием и не расположенный рядом с морем, за относительно небольшие деньги найти можно.



— Кроме Сочи, есть еще приемлемые варианты отдыха на море?



— Наиболее приемлемый отдых на берегу моря в России сейчас в Крыму и на берегу Азовского моря. Только туда придется ехать на поезде или на автобусе из аэропорта Адлер (Сочи). Инфраструктура же на этих курортах отработана за много лет. И отношение к туристам хорошее.



Вот те недорогие отели, о которых я говорил, на Азовском море расположены в районе Ейска. В Крыму значительно больше мест, где можно отыскать не очень дорогое: это и Алушта, и Судак, и Феодосия, и район Евпатории — словом, Восточный, Южный и Западный берег Крыма. Таких отелей не очень много, но они есть.



— А вот «не очень дорогое», о котором вы говорите, — это сколько?



— В Крыму стоимость 7-дневного отдыха можно найти менее чем за 30 тысяч на человека. А на берегу Азовского моря в районе Ейска и дальше по побережью стоимость проживания — около 1 тысячи рублей за сутки; 2-разовое питание — завтрак и обед — еще порядка 1 тысячи рублей. Причем на Азовском море можно за эти деньги найти отели или базы отдыха вблизи от моря, даже на первой-второй линии.

А вы верите в дешевый и качественный отдых на российских курортах? Да Нет