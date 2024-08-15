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Лето Следим за кошками и ждем дождя: изучаем приметы погоды на 15 августа

Следим за кошками и ждем дождя: изучаем приметы погоды на 15 августа

Осадки предвещают богатый урожай картофеля

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2 комментария
Если кошка 15 августа активно точит когти — стоит ждать ухудшения погоды

15 августа по народному календарю — Степанов день. По погоде в этот день старались понять, чего ждать в ближайшие недели.

Считается, что если 15 августа льет дождь, то и в сентябре будет много осадков. А если погода сухая, то такой погоды стоит ждать и в первый осенний месяц. Дождь на Степанов день, по поверьям, также предвещает богатый урожай картофеля.

Настораживающим знаком может стать то, что кошка активно точит когти — это может предвещать скорое ухудшение погоды. А вот если паук соткет особенно крепкую и толстую паутину, то это указывает на предстоящую сухую и солнечную погоду.

Ранее Новосибирские синоптики составили прогноз на вторую декаду августа. В регионе ожидаются перепады температур от +7 до +32 градусов.

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Комментарии
2
Ханна Намити
15 августа 2024, 07:29
НГС...какие приметы? На дворе 21 век с различными технологиями! Вы так скоро призовете не в больницу, а к знахарям обращаться в случае недомогания!
Гость
15 августа 2024, 07:43
Если тузик воет это к Луне.
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