Следим за кошками и ждем дождя: изучаем приметы погоды на 15 августа

Если кошка 15 августа активно точит когти — стоит ждать ухудшения погоды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











15 августа по народному календарю — Степанов день. По погоде в этот день старались понять, чего ждать в ближайшие недели.



Считается, что если 15 августа льет дождь, то и в сентябре будет много осадков. А если погода сухая, то такой погоды стоит ждать и в первый осенний месяц. Дождь на Степанов день, по поверьям, также предвещает богатый урожай картофеля.

Настораживающим знаком может стать то, что кошка активно точит когти — это может предвещать скорое ухудшение погоды. А вот если паук соткет особенно крепкую и толстую паутину, то это указывает на предстоящую сухую и солнечную погоду.



Ранее Новосибирские синоптики составили прогноз на вторую декаду августа. В регионе ожидаются перепады температур от +7 до +32 градусов.