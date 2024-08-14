«Дубай на минималках»: турист потратил на отпуск в Грузии больше 300 тысяч и подробно расписал плюсы и минусы отдыха

Где в Грузии пляжи чище и сколько стоит отпуск в соседней стране — рассказал блогер Источник: Артем Ушков











Пока на российском юге не протолкнуться, некоторые туристы выбирают для отдыха зарубежные курорты. К примеру, блогер, автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков съездил в Грузию. После отпуска он поделился с нашими ярославскими коллегами из 76.RU своими наблюдениями о плюсах и минусах отпуска в Тбилиси и Батуми.

«Атмосферный город со вкусной едой»

Колоритные узкие улочки в Тбилиси Источник: Артем Ушков











В общей сложности в Грузии Артем провел 10 дней, из них 3 дня в Тбилиси и неделю в Батуми. За это время успел насладиться ленивым отдыхом у моря и посетить основные достопримечательности.

— Решил поехать в Грузию, чтобы попробовать настоящую грузинскую кухню, полюбоваться горами и изведать местную культуру. Ездил в национальный парк Мачахела, на водопад Махунцети, — рассказал блогер Артем Ушков. — В Тбилиси посетили все достопримечательности города. На самом деле их все можно проехать за 1–2 дня. Очень атмосферный город со вкусной едой. Можно просто гулять часами по атмосферным улочкам, впитывая местный вайб.

Контрасты грузинской архитектуры Источник: Артем Ушков











На фото — пешеходный мост Мира в Тбилиси Источник: Артем Ушков











Из Тбилиси до Батуми Артем добирался на электричке. Всего 5 часов в пути — и вы оказываетесь в курортном городе на берегу Черного моря. По словам блогера, поезд похож на московский аэроэкспресс. Стоимость билетов в одну сторону на человека — 1,5 тысячи рублей.

Батуми — это Дубай на минималках. Артем Ушков, блогер, автор телеграм-канала Yaroslavl Art

— Здесь множество небоскребов, ресторанов и есть даже легальное казино. Конечно, в Батуми есть море, собственно, за которым мы и приехали. Но море и пляжный сервис разочаровали. Галька, как в Сочи, и не самая чистая вода, потому что в Батуми находится порт, — поделился наблюдениями Артем. — Местные и знающие ездят купаться на море в ближайший поселок Сарпи, который находится на границе с Турцией. Еще здесь можно пешком перейти границу и отправиться в турецкие города, ближайший — Трабзон. Также поселки Уреки, Квариати, Гонио отлично походят для пляжного отдыха. Если вы едете тусить, то Батуми для вас. Если хотите пляжного отдыха — выбирайте поселки.

Для тех, кто собирается в ближайшее время в отпуск в Батуми, Артем отмечает:

— Предупрежу сразу, сервиса на пляжах практически нет. За 500 рублей вы получите два лежака без матрасов и самый простой зонтик. А в пляжных поселках еще дороже. Так что по сервису — это точно не Турция и даже не Сочи.

Что с ценами?

Во сколько обошлась поездка в Грузию на 10 дней Источник: Yaroslavl Art / T.me

В паблике Yaroslavl Art Артем Ушков рассказал, что в общей сложности отпуск ему обошелся в 310 тысяч рублей — это вместе с перелетом, проживанием, едой, расходами на экскурсии и такси, а также шопинг. При этом, как отмечает блогер, цены в заведениях приблизительно такие же, как в российских городах.

— Хинкали стоят 65 рублей за штуку, хачапури — 650 рублей, — рассказал Артем. — Я перепробовал много разных и крутых, и простых кафе и скажу, что в наших ярославских ресторанах вкуснее.

От еды не было какого-то вау-эффекта. У нас научились делать не хуже, а даже лучше! Артем Ушков, блогер, автор телеграм-канала Yaroslavl Art

Так выглядит четырехзвездочная гостиница в Батуми Источник: Артем Ушков











Одну из самых больших трат за отпуск составляют билеты на самолет. Также немало средств ушло на гостиницы, еду в заведениях и перемещения из Тбилиси в Батуми и обратно.



— Перелет до Тбилиси и обратно стоил 63 тысячи рублей. Машину в прокат не брали. Везде передвигались на такси или трансферах. Здесь очень дешевое такси. На Тесле можно уехать за 200 рублей, — рассказал блогер. — За весь отпуск на такси потратили 7 тысяч рублей, на трансферы — 10 тысяч рублей. Поезд из Тбилиси в Батуми и обратно — 8 тысяч рублей. Мы были в Тбилиси 3 дня и 7 дней в Батуми. В столице остановились в новом отеле с потрясными кроватями и ценой в 6 тысяч рублей в сутки. Итого 18 тысяч рублей. В Батуми мы сняли апартаменты в одном из небоскребов. Это Дубай на минималках. Апартаменты были прекрасны и стоили 60 тысяч за семь дней. Самые вкусные траты — это рестораны. Мы были как в самых лучших местах, так и в простых кафешках. Всего вышло 50 тысяч рублей. Средний чек на двоих, включая вино, — 2 тысячи рублей. Супермаркеты, фрукты и еще вино — 15 тысяч рублей. Мелкие расходы и сувениры — 18 тысяч рублей. Итого 250 тысяч рублей. Но мы еще пошопились, здесь есть Zara и много других брендов. На это ушло еще 60 тысяч рублей. Итого 310 тысяч рублей на двоих за прекрасную поездку в Грузию.

Как считаете, 310 тысяч рублей за 10 дней отдыха на двоих — дорого или нормально? На отечественном курорте вышло бы примерно так же, так что нормально Учитывая уровень сервиса, дороговато Не знаю Свое мнение напишу в комментариях

Плюсы отдыха в Грузии

Красота! Источник: Артем Ушков











Артем Ушков перечислил плюсы отдыха:

красивая природа: национальные парки, горы;

много доступного жилья в аренду;

дешевое такси и трансферы (я брал вместо обычных экскурсий индивидуальные трансферы, и это стоило 5 тысяч рублей за целый день в национальном парке. Водитель возил по маршруту и ждал на каждой остановке сколько захочешь);

культура;

еда;

нет толп туристов;

колорит.

Минусы отдыха в Грузии

Заметили домик на холме Источник: Артем Ушков











Блогер также рассказал о минусах путешествия:



рост цен, на это жалуются даже местные;

проблемы с сервисом, не везде он есть;

много машин, следовательно, большие пробки. В Батуми можно часами простоять в транспортном заторе;

на дорогах опасная культура вождения;

пляжи.

Вид на Батуми сверху Источник: Артем Ушков









