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Лето Дождливые выходные: в Новосибирске составили прогноз погоды на три дня — температура опустится до +10 градусов

Дождливые выходные: в Новосибирске составили прогноз погоды на три дня — температура опустится до +10 градусов

Тепло вернется днем в понедельник

7 085
7 комментариев
По прогнозу, дождь будет сильный

В Новосибирске на выходных обещают сильные дожди и грозы. По прогнозу «Западно-сибирского УГМС», ночная температура в понедельник опустится до +10 градусов. Осадки будут идти все выходные и прекратятся в начале рабочей недели.

Согласно прогнозу, в субботу, 10 августа, будет облачно, дождь, днем местами сильный, гроза. Температура ночью опустится до +14... +16 градусов, днем обещают +18... +20 градусов. Ветер северный 4–9 м/с. Днем порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 11 августа, тоже обещают дождь, ночью сильный, а днем умеренный. Местами гроза. Температура ночью составит +11... +13 градусов. Днем поднимется до +19... +21 градуса. Ветер северо-западный 6–11 м/с, днем 3–8 м/с.

В понедельник, 12 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью обещают +10... +12 градусов, а днем +21... +23 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с.

Гидрометеоцентр России предупреждает, что в Новосибирской области в субботу может подняться ветер до 23 м/с. При этом ливни накроют почти весь Сибирский федеральный округ.

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Комментарии
7
Алле гараж
9 августа 2024, 15:18
Поехал тачку мыть.Тогда точно пойдет
Гость
9 августа 2024, 15:52
А как же парад
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