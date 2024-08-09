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Лето Ветер до 23 м/с: жителей Новосибирской области предупреждают об ухудшении погоды — обещают град и грозы

Ветер до 23 м/с: жителей Новосибирской области предупреждают об ухудшении погоды — обещают град и грозы

Непогоду прогнозируют в субботу, 10 августа

739
2 комментария
Дождь обещают в регионе

Жителей Новосибирской области предупреждают об ухудшении погоды в субботу, 10 августа. Об этом рассказали на сайте Гидрометцентра России в бюллетене опасных и неприятных явлений погоды.

По сообщению синоптиков, в Новосибирской области будет сильный дождь, гроза, град и ветер до 23 м/с. Непогода также коснется других регионов Сибирского Федерального округа. В Хакасии дождь прогнозируют на 9–10 августа. В Алтайском крае — 11 августа. А в Томской и Кемеровской областях — 12 августа.

По данным «Яндекс.Погоды», в Новосибирске в субботу будет тепло, пасмурно и дождливо.

Вчера, 8 августа, в Краснообске прошел сильный ливень, из-за которого затопило тротуары и дороги. Туча обошла Новосибирск стороной.

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Комментарии
2
Гость
9 августа 2024, 13:55
Так с четверга окна не открываем после предупреждения)).
Гость
9 августа 2024, 13:59
Дежавю.
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