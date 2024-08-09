Ветер до 23 м/с: жителей Новосибирской области предупреждают об ухудшении погоды — обещают град и грозы

Дождь обещают в регионе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителей Новосибирской области предупреждают об ухудшении погоды в субботу, 10 августа. Об этом рассказали на сайте Гидрометцентра России в бюллетене опасных и неприятных явлений погоды.

По сообщению синоптиков, в Новосибирской области будет сильный дождь, гроза, град и ветер до 23 м/с. Непогода также коснется других регионов Сибирского Федерального округа. В Хакасии дождь прогнозируют на 9–10 августа. В Алтайском крае — 11 августа. А в Томской и Кемеровской областях — 12 августа.

По данным «Яндекс.Погоды», в Новосибирске в субботу будет тепло, пасмурно и дождливо.

Вчера, 8 августа, в Краснообске прошел сильный ливень, из-за которого затопило тротуары и дороги. Туча обошла Новосибирск стороной.