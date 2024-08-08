НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 742мм 96%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,56
EUR 94,13
Лихачка сбила подростка
Как защититься от мошенников
Госкорпорации ссылают в Сибирь
Жизнь как в кино
Как живут в сибирской «Индии»
Где учатся отличники
Приметы о зачатии
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Лето В Краснообске ливень затопил тротуары и дороги — придет ли дождь в Новосибирск

В Краснообске ливень затопил тротуары и дороги — придет ли дождь в Новосибирск

Дождь начался в поселке в 15 часов

6 161
14 комментариев
Дождь шел несколько часов

В Краснообске сегодня, 8 августа, прошел сильный ливень. Видео с затопленными улицами опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Как видно по кадрам, пешеходы идут по лужам на тротуарах, а машины рассекают моря на дорогах.

Ливень прошел по рабочему поселку

Также ливень немного затронул Новосибирск. Как сообщают подписчики «Новосибирска с огоньком», залило дороги в микрорайоне КСМ. Там жителям приходится переходить дорогу в неположенном месте.

Автор видео пожаловался на неработающую ливневку

По данным «Яндекс.Погоды», дождь в Краснообске был примерно в 15:00 и закончился недавно. Вечером, около 23:00, снова могут начаться осадки. Туча уже ушла из Краснообска и обошла стороной Новосибирск.

Туча задела Новосибирск совсем немного

В Западно-сибирском метеоцентре сообщили, что не могут рассказать про ливень в Краснообске, так как там нет станции. А вот в Новосибирске сегодня дождь не ожидается.

Завтра ситуация может измениться. Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют в Новосибирской области 9 и 10 августа.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Дождь Новосибирск Краснообск Ливень
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Татьяна 53
8 августа 2024, 19:26
Воды в этом году везде хватает, почти в каждом регионе.
жму 200
8 августа 2024, 19:49
деревню гадюкино, смыло🤣🤣🤣
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Nadin,40

Ann,44

Константин,37

Sasha,37

Enotova,42

Лев Громов,25

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление