В Краснообске ливень затопил тротуары и дороги — придет ли дождь в Новосибирск

В Краснообске сегодня, 8 августа, прошел сильный ливень. Видео с затопленными улицами опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Как видно по кадрам, пешеходы идут по лужам на тротуарах, а машины рассекают моря на дорогах.
Также ливень немного затронул Новосибирск. Как сообщают подписчики «Новосибирска с огоньком», залило дороги в микрорайоне КСМ. Там жителям приходится переходить дорогу в неположенном месте.
По данным «Яндекс.Погоды», дождь в Краснообске был примерно в 15:00 и закончился недавно. Вечером, около 23:00, снова могут начаться осадки. Туча уже ушла из Краснообска и обошла стороной Новосибирск.
В Западно-сибирском метеоцентре сообщили, что не могут рассказать про ливень в Краснообске, так как там нет станции. А вот в Новосибирске сегодня дождь не ожидается.
Завтра ситуация может измениться. Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют в Новосибирской области 9 и 10 августа.
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