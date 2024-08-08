В Краснообске ливень затопил тротуары и дороги — придет ли дождь в Новосибирск

Дождь шел несколько часов Источник: «Новосибирск с огоньком» / телеграм-канал











В Краснообске сегодня, 8 августа, прошел сильный ливень. Видео с затопленными улицами опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».



Как видно по кадрам, пешеходы идут по лужам на тротуарах, а машины рассекают моря на дорогах.

Ливень прошел по рабочему поселку Источник: «Новосибирск с огоньком» / телеграм-канал

Также ливень немного затронул Новосибирск. Как сообщают подписчики «Новосибирска с огоньком», залило дороги в микрорайоне КСМ. Там жителям приходится переходить дорогу в неположенном месте.

Автор видео пожаловался на неработающую ливневку Источник: «Новосибирск с огоньком» / телеграм-канал

По данным «Яндекс.Погоды», дождь в Краснообске был примерно в 15:00 и закончился недавно. Вечером, около 23:00, снова могут начаться осадки. Туча уже ушла из Краснообска и обошла стороной Новосибирск.



Туча задела Новосибирск совсем немного Источник: Яндекс.Погода











В Западно-сибирском метеоцентре сообщили, что не могут рассказать про ливень в Краснообске, так как там нет станции. А вот в Новосибирске сегодня дождь не ожидается.

Завтра ситуация может измениться. Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют в Новосибирской области 9 и 10 августа.