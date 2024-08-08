Дожди и сильный ветер: новосибирцев предупредили о непогоде — прогноз Гидрометцентра России

Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют в Новосибирской области 9 и 10 августа. Информация об этом опубликована на сайте Гидрометцентра России.
— 9–10 августа на юге Новосибирской области ожидается сильный дождь, гроза, ветер 17–22 м/с, — предупреждают синоптики.
По данным «Западно-Сибирского УГМС», в Новосибирске 9 августа температура воздуха днем составит +22…+24 градуса, с понижением температуры к вечеру. Ночью столбики термометров покажут +14…+16 градусов. Переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с.
10 августа днем температура воздуха за окном прогреется до +20…+22 градусов, ночью ожидается +13…+15 градусов. Временами дождь, гроза. Ветер серверный 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Ранее мы узнали уточненный прогноз погоды на август в Новосибирске. Температуры будут колебаться от +3 до +30 градусов.
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